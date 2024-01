Keine Entwarnung fürs Land: Es regnet und die Pegel werden weiter steigen. Entspannt ist die Lage nur an der Emscher.

Hochwasserlage in NRW: zu früh für Entwarnung

Hochwasserlage in NRW: zu früh für Entwarnung

Überflutung Hochwasserschäden am Haus: Das raten Experten

Oberhausen Hochwasser und Starkregen können verheerende Schäden anrichten. Welche Versicherung im Schadensfall zahlt und welche Pflichten Versicherte haben.

Im Oberhausener Stadtteil Alstaden geht das Bangen zu Jahresbeginn weiter. Der Deich ist stark aufgeweicht und der Pegel der Ruhr steigt erneut an. Über Weihnachten hatten bereits Hunderte Einsatzkräfte mit Sandsäcken dafür gesorgt, dass das Wasser die angrenzenden Straßen nicht überflutet. Im Norden der Stadt gibt es ebenfalls Probleme: Dort sorgt der anhaltende Regen für nasse Keller in ihren Häusern. Doch was müssen Bewohner und Hauseigentümer beachten, wenn das Wasser Schäden anrichtet?

Experten der Verbraucherzentrale NRW raten zuallererst: „Das oberste Gebot der Stunde heißt Sicherheit. Bringen Sie sich und Ihre Angehörigen, Freunde und Nachbarn in Sicherheit und folgen Sie den Anweisungen der Hilfstruppen und Behörden.“ In den betroffenen Häusern ist demnach äußerste Vorsicht geboten: Der überflutete Keller kann schnell zur Falle werden oder unter Strom stehen. Davor warnte die Oberhausener Verbraucherschützerin Martina Zbick bereits im Sommer.

Mehr zum Thema

Zwei Schritte sind laut Verbraucherzentrale besonders wichtig, wenn das Haus oder die Wohnung betroffen ist: dokumentieren und informieren. Noch bevor Betroffene aufräumen und saubermachen, sollten sie das erschreckende Bild festhalten, mit der Digitalkamera oder einem Smartphone. Wichtig: Versicherten obliegt eine Pflicht zur Minimierung des Schadens. So sollten die Betroffenen zum Beispiel sofort Wasser abschöpfen oder abpumpen, wenn das Wasser nicht allzu hoch steht. Karin Brandl, Schadenexpertin bei der Versicherung Ergo empfiehlt zudem, bereits im Vorfeld Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, also etwa Gartenmöbel, Blumentöpfe und lose Gegenstände wegzuräumen, Markisen oder Sonnensegel abzumontieren sowie Türen und Fenster abzudichten und Gefahrenstoffe zu sichern.

Nach der Dokumentation sollte umgehend die Versicherung und/oder der Vermieter informiert werden. Je nach Schaden sind verschiedene Versicherer Ansprechpartner. Die Verbraucherzentrale erklärt auf ihrer Internetseite:

Elementarschadenversicherung in der Wohngebäudeversicherung: Diese versichert Schäden im, am und rund ums Haus. „Prüfen Sie anhand Ihrer Unterlagen, ob Sie eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben (oder fragen Sie bei der Versicherung nach), denn diese gehört nicht automatisch zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung.“

in der Wohngebäudeversicherung: Diese versichert Schäden im, am und rund ums Haus. „Prüfen Sie anhand Ihrer Unterlagen, ob Sie eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben (oder fragen Sie bei der Versicherung nach), denn diese gehört nicht automatisch zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung.“ Hausratversicherung: Diese ersetzt sogenanntes „bewegliches Gut“, wie etwa Möbel, Einrichtungsgegenstände und Hausrat. Aber Achtung: Überschwemmungsschäden am Hausrat sind nur versichert, wenn auch hier der Zusatzbaustein Elementarschadenversicherung zur Hausratversicherung mit abgeschlossen wurde.

Diese ersetzt sogenanntes „bewegliches Gut“, wie etwa Möbel, Einrichtungsgegenstände und Hausrat. Aber Achtung: Überschwemmungsschäden am Hausrat sind nur versichert, wenn auch hier der Zusatzbaustein Elementarschadenversicherung zur Hausratversicherung mit abgeschlossen wurde. Kfz-Versicherung : Wenn durch eine Überschwemmung Schäden an einem Auto entstehen, sind diese in der Regel über die Kfz-Versicherung mitversichert. Es muss aber mindestens ein Teilkaskoschutz bestehen

: Wenn durch eine Überschwemmung Schäden an einem Auto entstehen, sind diese in der Regel über die Kfz-Versicherung mitversichert. Es muss aber mindestens ein Teilkaskoschutz bestehen Reiserücktrittsversicherung: Fällt der Urlaub buchstäblich ins Wasser, weil der Keller überflutet ist, greifen in der Regel Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherungen. Die Verbraucherzentrale rät: „Setzen Sie sich umgehend mit dem Reiseanbieter und Ihrem Reiseversicherer zwecks Stornierung der Reise in Verbindung. So bleiben Sie nicht auch noch auf den Stornokosten sitzen.“

Die Oberhausener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW gibt grundsätzlich zudem Tipps, was Betroffene nach Schäden durch Starkregen tun müssen, um langfristige Folgeschäden wie etwa Schimmelbildung zu vermeiden. Das Wasser sollte zügig beseitigt werden. „Entscheidend ist, gleichzeitig schnell und gründlich vorzugehen“, sagt Expertin Martina Zbick. „Qualifizierte Sachverständige können die Größe und das Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk und betroffenen Bauteilen lokalisieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bestimmen. Wichtig dabei ist auch die Inspektion möglicher nicht sichtbarer Schäden, wie Bereiche unter dem Estrich oder an Wänden, die verkleidet sind.“

Wie vermeide ich Schimmel nach einem Wasserschaden?

Nach der Beseitigung von stehendem Wasser, Schlamm und Bauwerksschäden muss das Mauerwerk fachgerecht getrocknet werden. Fachleute arbeiten dabei mit Luft und Wärme. Während bei Wänden und Decken meist eine Behandlung von außen ausreiche, sei der Aufwand bei durchfeuchteten oder durchnässten Böden, wie zum Beispiel bei der Estrichtrocknung, wesentlich höher, so Zbick weiter.

Eile ist geboten: Kann bei einem Wasserschaden nicht schnell genug getrocknet werden, finden schon nach wenigen Tagen viele Schimmelpilze optimale Wachstumsbedingungen. „Das kann schnell zu einem großflächigen Befall führen, der nicht nur die Gesundheit der Bewohner:innen gefährdet, sondern auch die Bausubstanz“, warnt die Verbraucherschützerin. Wichtig sei es, jede Feuchtigkeit und Nässe zu lokalisieren und restlos zu beseitigen, um so Schimmel und weitere Bauschäden zu verhindern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen