Hirntumor bei Michael Smolik: Kampf in Oberhausen abgesagt

Schockierende Diagnose: Ärzte stellten bei Michael Smolik (hier 2019 beim Wiegen für einen Kickbox-Kampf gegen Mo Abdallah) einen Hirntumor fest. Am Samstag, 14. Oktober 2023, kann der Kampfsportler nicht in Oberhausen boxen.

Oberhausen. Kampfsportler Michael Smolik sollte in einer Woche in der Arena Oberhausen boxen. Kurz vor dem Kampf erhielt der Sportler eine Schock-Diagnose.

Der Hauptkampf der „Legacy Crossover Fight Night“ am Samstag, 14. Oktober, in der Arena Oberhausen kann nicht wie geplant starten: Eigentlich sollte der bekannte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Weltmeister-Kickboxer Michael Smolik gegen den Boxer und Youtuber „Ringlife“ Edmon (Avagyan) antreten. Doch am späten Donnerstagabend wendete sich der 32-jährige Schwergewichtler in einem YouTube-Video an seine Fans - mit einer erschreckenden Botschaft: „Vor ein paar Tagen wurde bei mir ein Hirntumor diagnostiziert.“

Der Kampfsportler befindet sich bereits in einer Spezialklinik in Heidelberg. In dem achtminütigen Videoclip sitzt der Sportler auf einem Klinikbett. Vor zwei Monaten habe er beim Joggen erstmalig ein Schwindelgefühl verspürt. Beim Training habe sich dies wiederholt, später verschlimmert. Smolik dachte anfänglich, seine Schwindelgefühle seien vom schwülen Wetter veursacht. Sein ehemaliger Kickbox-Gegner und Kollege Mo Abdallah riet ihm aber zum Glück zu einem MRT-Termin, den er tatsächlich vereinbarte. Die Ärzte stellten im Gehirn schließlich einen Schatten fest, erzählt Smolik in seinem Video, das bis zum frühen Freitagmorgen 180.000 Mal abgerufen wurde.

Kampfsportler Michael Smolik erklärt Schock-Diagnose auf seinem Youtube-Kanal

Auch der Veranstalter der Oberhausener Box-Nacht „Legacy Boxing“ reagierte in einer Pressemitteilung auf die Diagnose. „Der Befund kommt für uns alle überraschend und schockierend. Der Gesundheitszustand und das Wohlbefinden unserer Kämpfer haben für uns oberste Priorität. Michael wird in der kommenden Woche operiert und wir senden ihm unsere besten Wünsche und Gedanken für eine erfolgreiche Operation und schnelle Genesung.“ Es gibt derzeit keine Informationen darüber, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt.

Die lange Box-Nacht in der Rudolf-Weber-Arena findet trotzdem statt. Für den Hauptkampf haben die Veranstalter einen Ersatz-Kämpfer verpflichtet. Der Kampfsport-Influencer „Ringlife“ Edmon (Avagyan) tritt nun gegen den Hamburger Profiboxer Rafael Bejaran an.

Veranstalter nennt neuen Gegner für „Ringlife“ Edmon (Avagyan) in Oberhausen

Beim Hauptkampf sollten ursprünglich Social-Media-Bekanntheiten aus unterschiedlichen Kampfsport-Sparten in den Boxring steigen. Michael Smolik besitzt bei YouTube 815.000 Abonnenten. Auch in der Sat1-Serie „Die Ruhrpottwache“ trat der ehemalige Polizist schon auf. „Ringlife“ Edmon (Avagyan) weiß 461.000 Abonnenten hinter sich.

Der Box-Abend (Tickets: 32 bis 200 Euro) in der Arena neben dem Centro Oberhausen beginnt um 17.30 Uhr und soll erst in der frühen Nacht zu Ende gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen