Hilfe für Menschen mit Doppeldiagnosen

In einer „zweiten Phase“ wird das Kompetenzzentrum Sucht um den Bereich Sozialpsychiatrie erweitert. Insbesondere für Menschen mit Doppeldiagnosen (Psychiatrische Erkrankung/Suchtabhängigkeit) soll dies zu einer verbesserten Betreuung führen.

Am Ende der Neustrukturierung steht das „Kompetenzzentrum Suchtberatung und Sozialpsychiatrie“. Die Psychiatrie- und Suchtkoordination/Suchthilfeplanung sowie die Präventions- und Öffentlichkeitsangebote werden im Gesundheitsamt an der Tannenbergstraße 11-13 zu finden sein. Hauptstandort der Beratung ist ab Januar die ehemalige Drogenberatung an der Dorstener Straße 52.