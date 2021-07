Die Polizei Oberhausen führt auch in der kommenden Woche Geschwindigkeitskontrollen durch. Hier der Blitzer an der Teutoburger Straße in Oberhausen-Sterkrade.

Polizei Hier wird in der kommenden Woche in Oberhausen geblitzt

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen führt auch in der kommenden Woche Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Übersicht: An diesen Straßen wird geblitzt.

Auch in der kommenden Woche vom 12. bis 16. Juli wird die Polizei Oberhausen an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet Blitzer aufstellen, um Verkehrssünder auf frischer Tat zu ertappen. Wie immer weist die Polizei darauf hin, sich mit oder ohne Geschwindigkeitskontrolle an die geltenden Verkehrsregeln zu halten.

Geblitzt wird am Montag auf der Elpenbachstraße, am Dienstag stehen die Ordnungshüter an der Matzenbergstraße. Am Mittwoch wird der Blitzer an der Hiberniastraße aufgestellt, am Donnerstag folgt die Lindnerstraße. Die letzte Station für diese Woche ist die Königstraße am Freitag, dem 16. Juli.

