Hier werden Kinderfahrräder für Geflüchtete gesammelt

Oberhausen. In Oberhausen sammelt das Ausbildungszentrum ZAQ Kinderfahrräder für geflüchtete Familien. Alle Infos zur Spendenaktion.

Kleine Freuden für geflüchtete Familien – mit einer Fahrrad-Spendenaktion möchte das Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation e.V. (ZAQ) ukrainischen Familien ein Stück Mobilität und Alltag zurückgeben. Ab sofort werden deshalb an der vom ZAQ betriebenen Radstation am Oberhausener Hauptbahnhof Kinderfahrräder gesammelt.

Bestand an Kinderrädern sehr gering

Wer gerne Fahr- oder Laufräder abgeben möchte, kann die Spende an der Radstation vorbeibringen, die Räder werden dort aufbereitet und kostenlos an geflüchtete Familien weitergegeben. In einer Pressemitteilung erklärt das ZAQ: „ Unsere Radstation wurde in letzter Zeit vermehrt Anlaufstelle für ukrainische Familien, die auf der Suche nach Fahr- oder Laufrädern für ihre Kinder sind. Leider ist der Bestand an Kinderrädern seit jeher gering.“ Man habe sich deshalb dazu entschlossen, den Familien durch eine Sammelaktion zu helfen.

Wer Interesse an den gesammelten Rädern hat, kann sich telefonisch unter 0208/ 855 174 melden, die Spenden können dann innerhalb der Öffnungszeiten der Radstation abgeholt werden.

Altfahrräder werden im Juni kostenlos eingesammelt

Zudem sammelt das ZAQ im Juni kostenlos Altfahrräder ein, die anschließend bei der Qualifikation arbeitsloser Menschen in der Radstation zum Einsatz kommen. Das ZAQ erklärt: „Unter Anleitung erfahrener Fachkräfte werden anfallende Reparaturarbeiten erlernt und einige der alten Fahrräder aufgearbeitet, so dass sie wieder benutzt werden können.“

