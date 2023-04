Hier lernen Mieter, wie sie die Heizkosten prüfen können

Oberhausen. Die Überprüfung der Heizkosten verlangt Detailwissen. Neue Seminare zeigen Mietern, wie ein solcher Heizkosten-Check funktioniert.

Die Verbraucherzentrale NRW bietet zusammen mit dem Deutschen Mieterbund kostenlose Online-Seminare zur jährlichen Heizkostenabrechnung. Die zweiteilige Seminarreihe findet am 20. April und 4. Mai statt.

Sie bietet konkrete Hilfen zum Verständnis und zur Prüfung der Abrechnung, denn: Die hohen Energiepreise haben viele Haushalte auch in Oberhausen finanziell stark getroffen. Mieterinnen und Mieter sollten in diesem Jahr deshalb genauer auf ihre Heizkosten schauen und prüfen, ob die jährliche Abrechnung korrekt ist.

In Kooperation mit dem Mieterbund bietet die Verbraucherzentrale mit „Heizkostenabrechnung verstehen“ und „Heizkostenabrechnung prüfen“ eine kostenlose Online-Inforeihe. Die beiden Seminare bauen inhaltlich aufeinander auf. Im Anschluss an einen kurzen Vortrag werden Fragen konkret und im Detail beantwortet. Für mietrechtliche Auskünfte stehen Experten vom Deutschen Mieterbund bereit.

Mietervereine: „Jede zweite Abrechnung ist fehlerhaft“

„Aus den Erfahrungen der Mietervereine wissen wir, dass etwa jede zweite Abrechnung fehlerhaft ist“, sagt Hans-Jochem Witzke, 1. Vorsitzender des Deutschen Mieterbunds NRW. „Durch die gemeinsame Aktion werden wir noch mehr Menschen erreichen und unterstützen können, zumal wir derzeit viel Unsicherheit, gerade wegen der immens gestiegenen Energiekosten erleben.“

Am Donnerstag, 20. April, startet die zweiteilige, kostenlose Seminarreihe. In „Heizkostenabrechnung verstehen“ erklären die Energieberater der Verbraucherzentrale, wie eine Heizkostenabrechnung aufgebaut ist, was abgerechnet werden kann und wie die Kosten auf alle Mieter im Haus verteilt werden. Der zweite Seminarteil „Heizkostenabrechnung prüfen“ folgt am Donnerstag, 4. Mai. Erklärt wird, wie man die Jahresabrechnung selbst überprüfen kann, ob die Betriebskosten zulässig und plausibel sind und der ausgewiesene Warmwasserverbrauch realistisch ist.

Die Online-Seminare sind kostenlos und die Teilnehmerplätze begrenzt. Anmeldung unter: www.verbraucherzentrale.nrw/node/82816

