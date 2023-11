Hier können Sportler jetzt auch nachts in Oberhausen joggen

Oberhausen. Gerade im Winter sind die guten Laufgelegenheiten knapp. In Oberhausen gibt es jetzt ein besonderes Streckenangebot für alle Sportbegeisterten.

Nach Feierabend am Rhein-Herne-Kanal joggen oder walken: Das geht ab sofort auch in der dunklen Jahreszeit. Am Mittwoch, 15. November, ist die beleuchtete Laufstrecke am Rhein-Herne-Kanal eingeweiht worden.

„Eine Beleuchtung an dieser rund fünf Kilometer langen Laufstrecke am Rhein-Herne-Kanal haben sich viele Oberhausener Sportlerinnen und Sportler schon lange gewünscht. Ich bin froh, dass die Stadt den Wunsch in Zusammenarbeit mit der EVO jetzt erfüllen kann“, wird Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) in einer aktuellen Mitteilung der Stadtpressestelle zitiert. Mit einer Investition von rund 700.000 Euro sei hier ein besonderer Angebot geschaffen worden, „dass Oberhausenerinnen und Oberhausenern Bewegung und Fitness im Freien auch in der dunklen Jahreszeit ermöglicht“.

Der Oberbürgermeister hat zudem noch eine weitere gute Nachricht: „Die beleuchtete Strecke kann noch um 1,5 Kilometer verlängert werden.“ Die Jogging- und Walkingroute beginnt östlich des Niederrheinstadions und führt nördlich des Kanals zur Zeit bis zur Brücke Osterfelder Straße, über die es auf die Südseite des Kanals geht. Ab dem Gelände des Aquaparks führt die Route zunächst vom Kanal weg, um die Marina und den Gasometer herum und dann zurück zum Kanal, schließlich ein Stück durch den Kaisergarten und über die „Slinky Springs To Fame“-Brücke zurück auf die Nordseite der Wasserstraße.

Joggen am Kanal: Strecke wird noch in Richtung Osten erweitert

Die Stadtverwaltung berichtet: „Weil ein Artenschutz-Gutachten ergeben hat, dass einer Verlängerung nach Osten nichts entgegensteht, soll die Beleuchtung bis zur Waghals-Brücke am Gehölzgarten Haus Ripshorst auf beiden Seiten des Kanals ausgebaut werden.“ auch interessant:So bewerten Touristen Oberhausener Reiseziele im Internet

Mit der Errichtung der Leuchten hat die Stadt Oberhausen die Oberhausener Netzgesellschaft beauftragt, wobei auch Fördermittel zum Einsatz gekommen sind. Christian Basler, Technischer Vorstand der EVO, erläutert einige bemerkenswerte Details des Projekts. „Die Beleuchtung erfüllt nicht nur den neuesten technischen Stand, sondern ist auch besonders energiesparend und insektenfreundlich.“

Über Dämmerungssensoren schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein und aus. Besonders wichtig für die Läuferinnen und Läufer dürfte es sein, dass die blendfreie Beleuchtung eine gute Sicht auch in jenen Bereichen ermöglicht, die wegen der Bäume am Wegesrand bislang besonders dunkel sind.

Derzeit schalten sich die Leuchten bei Dämmerung auf 100 Prozent Leuchtkraft ein, dimmen von 22 bis 0 Uhr auf 60 Prozent Leuchtkraft, von 0 bis 4 Uhr auf 30 Prozent, fahren um 4 Uhr wieder auf 60 Prozent Leuchtkraft hoch und schalten sich aus, wenn es hell wird.

„Ein attraktives, kostenloses Sportziel zu jeder Jahreszeit“

„Die Laufstrecke mitten in Oberhausen bietet ein attraktives, kostenloses Sportziel zu jeder Jahreszeit“, sagt Sportdezernent Jürgen Schmidt. „Daher freue ich mich besonders, dass wir die Beleuchtung in diesem November einschalten können und sie für die dunklere Jahreszeit zur Verfügung steht.“ Die Strecke soll zudem nach Abschluss des Ostteils kilometriert werden: Ab dem Start werden Schilder den Läuferinnen und Läufern alle 500 Meter anzeigen, wie viel Strecke sie bereits hinter sich gebracht haben.

„Mit der neuen beleuchteten Laufstrecke gibt es nun eine tolle Möglichkeit, auch im Dunkeln sicher Wege entlang des Kanals zum Sporttreiben zu nutzen“, sagt Manfred Gregorius, Präsident des Stadtsportbundes. „Ich hoffe, dass sich durch dieses einmalige Angebot auch viele Bürgerinnen und Bürger zum Sporttreiben motivieren lassen, die bisher gar keinen Sport betrieben haben oder wieder, nach einer längeren Pause, den Weg in den Sport finden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen