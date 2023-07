Hier können Kinder Einrad fahren lernen

Beeindruckend: Einrad fahren können schon Grundschüler lernen, zum Beispiel in einem Kurs des RSV Adler in Oberhausen.

Oberhausen. Man muss ja nicht gleich im Zirkus auftreten, aber wer auf nur einem Rad angefahren kommt, muss mit Applaus rechnen. Ein Kurs zeigt, wie es geht.

Ein neuer Kurs für Kinder beim Rad- und Sportverein Adler 1914 Sterkrade Nord vermittelt Kindern von sechs bis 11 Jahren die Kunst des Einradfahrens. Schritt für Schritt erlernen die Anfängerinnen und Anfänger die Grundlagen. Kursbeginn ist am Mittwoch, 9. August. Der achtwöchige Lehrgang kostet die Eltern 24 Euro.

Aller Anfang ist schwer: Trainerin Heike Berchter und Gruppenhelferin Lydia Biersching wollen den Kindern deshalb Hilfestellung geben und sie fachlich anleiten. Vor allem wird es darum gehen, worauf sie beim Aufsteigen und bei den ersten Fahrversuchen achten sollten, wie Gefahren vermieden werden und Fehler erkannt. Und dann hilft nur noch: üben, üben, üben.

Für alle, die das Aufsteigen und Vorwärtsfahren schon beherrschen, hält Einradfahren weitere Herausforderungen bereit: Rückwärtsfahren, Pendeln und Hüpfen sowie das Überwinden von kleinen und großen Hindernissen oder das Jonglieren auf dem Einrad. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Kleine Spiele sollen das Training auflockern.

Beginn des Kurses ist am 9. August, die acht Übungseinheiten finden jeweils von 17.15 bis 18 Uhr in der Turnhalle am Buchenweg 30 statt. Einlass ist bereits um 17 Uhr. Informationen und Anmeldung bei Ursula Augenstein unter 0208/68 48 53 oder per Mail an mail@rsv-adler1914.de.

