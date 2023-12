Hier finden in Oberhausen Aktionen der Sternsinger statt

Oberhausen Ab dem Jahreswechsel bringen die Sternsinger wieder den Segen und sammeln für Kinder in Not. Eine Übersicht über die Aktionen in den Stadtteilen.

In der Tradition der Heiligen drei Könige ziehen Anfang 2024 wieder Kinder und Jugendliche durch die Straßen Oberhausens. Sie bringen den Segen in jedes Haus und sammeln für Kinder in Not. Bei diesem 66. Dreikönigssingen lautet das Motto: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. In Oberhausen sind die Sternsingerinnen und Sternsinger in allen drei Stadtteilzentren unterwegs. Eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Oberhausen-Sterkrade

Die Gemeinde St. Clemens bietet den Besuch der Sternsinger vom 4. bis zum 6. Januar 2024 an. Wer möchte, dass die Segenspendenden bei ihm oder ihr vorbeikommen, kann den Besuchswunsch online (www.kjg-stclemens.de) oder telefonisch (0208 78256746) anmelden. Das traditionelle Krippenbild gibt es an der Krippe in der Clemenskirche am Großen Markt.

In der Gemeinde Herz Jesu besuchen die Sternsinger die Menschen am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Januar, ohne vorherige Anmeldung. Am Samstagmorgen gibt es außerdem Info-Points an der Herz Jesu Kirche, bei Edeka an der Luchsstraße und bei Aldi an der Kirchhellener Straße.

Die Sternsinger der Gemeinde St. Johann Holten bringen den Segen am Samstag, 6. Januar, an mehreren zentralen Orten: um 15 Uhr an der Barmingholtener Straße am Wegekreuz, um 15.30 Uhr an der Otto-Roelen-Straße auf der Wiese, um 16 Uhr am Kastell, um 16.30 Uhr auf dem Platz am ASB-Seniorenzentrum sowie um 17 Uhr in der Kirche St. Johann. An allen Orten gibt es außerdem das Segenspaket zum Mitnehmen.

In der Gemeinde Liebfrauen ziehen die Sternsinger vom 2. bis zum 6. Januar nachmittags durch die Straßen.

Die Sternsinger sammeln jedes Jahr Spenden für verschiedene Projekte, die die Umwelt schützen und Kindern in Not helfen sollen. (Symbolbild) Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am 4. Januar besuchen die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde St. Josef Buschhausen zunächst die Betriebe. Am 6. und 7. Januar kommen sie an die Haustüren der Bürgerinnen und Bürger, die sich vorher in der Kirche eingetragen haben oder bereits in der Vergangenheit besucht worden sind.

Die Gemeinde St. Theresia vom Kinde Jesu bietet einen Abholservice an. Am Sonntag, 7. Januar, können Gläubige sich nach der Messe um 9.45 Uhr den Segen abholen. Es gibt auch Kaffee und die Möglichkeit, etwas zu verweilen.

In St. Josef Schmachtendorf wollen die Sternsinger am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr möglichst viele Haushalte in Schmachtendorf besuchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Personen, die die Segenbringenden nicht antreffen, können Aufkleber und Segen ab Samstag, 6. Januar, in St. Josef abholen.

In St. Barbara klingeln die Sternsinger ab sofort bis zum 7. Januar an den Haustüren. Wer einen Besuch wünscht, kann ihn per Mail (sternsinger-stbarbara@web.de) äußern.

Oberhausen-Osterfeld

Die Sternsinger der Propstei St. Pankratius bringen am Sonntag, 7. Januar 2024, den Segen „20+C+M+B*24“ („Christus mansionem benedicat“ – Lateinisch für „Christus segne dieses Haus“) in die Haushalte. Morgens sind sie in den Gemeinden St. Pankratius und St. Marien unterwegs, nachmittags in der Gemeinde St. Franziskus. Es ist eine Anmeldung erforderlich (www.pankratius-osterfeld.de).

Der Segen „20+C+M+B*24“ steht für das Lateinische „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet übersetzt „Christus segne dieses Haus“. (Symbolbild) Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Alt-Oberhausen

In den Gemeinden Herz Jesu und St. Joseph statten die Sternsinger den Menschen am 5. und 6. Januar zwischen 9.30 und 16 Uhr einen Besuch ab, denen sie auch schon in den vergangenen Jahren den Segen gebracht haben. An dem Wochenende sind die Spendensammlerinnen und -sammler zudem in den Gottesdiensten der beiden Gemeinden anwesend.

Im Gebiet Heilig Geist bringen die Sternsinger der Gemeinde St. Marien den Segen am Morgen des 5. Januar. In die Gemeindeteile St. Michael und St. Marien kommen sie am 6. und 7. Januar nachmittags. Wer sicher sein will, dass der Segen auch in sein Haus gebracht wird, kann auf den Anrufbeantworter (0208 26121) sprechen und Name sowie Adresse hinterlassen. Die Sternsinger feiern zudem am 7. Januar die Messe in der Marienkirche mit.

Die Häuser in der Gemeinde Unsere Liebe Frau erhalten den Segen zwischen Donnerstag und Sonntag, 4. bis 7. Januar, morgens und nachmittags.

Am 6. und 7. Januar klingeln die Kinder und Jugendlichen an den Türen in der Gemeinde St. Johannes Evangelist. Wer einen Besuch wünscht, kann sich im Pfarrbüro (0208 21489) anmelden.

Die Aktion Dreikönigssingen kann auch unabhängig vom Wohnort mit einer Spende unterstützt werden. Die Bankverbindung lautet: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Pax-Bank eG IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 BIC: GENODED1PAX. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 75.600 Projekte für Umweltschutz und Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen