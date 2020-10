Hexen und Voodoo-Magie: Im Kino lässt sich Halloween feiern

Man darf immer wieder staunen, wie scheinbar selbstverständlich sich, in der Lichtburg zumal, die Neustarts einer Woche zu einem großen Thema verbinden – und damit ist in dieser Woche nicht bloß der übliche Horror zu Halloween gemeint (obwohl sogar das Kino im Walzenlager feinsten Gruselstoff liefert). Vielmehr zeigt Oberhausens innerstädtischer Filmpalast jugendliches Aufbegehren gleich in drei sehr unterschiedlichen Facetten.

Doch los geht’s mit Regisseurin Zoe Lister-Jones’ mädchenhafter Variante des übersinnlichen Genres in „Blumhouse’s – der Hexenclub“: Hannah zieht mit ihrer Mutter in eine neue Stadt. Weder vom neuen Stiefvater noch von ihren drei Stiefbrüdern ist sie begeistert und blamiert sich noch dazu an ihrem ersten Tag an der neuen Schule. Immerhin freundet sie sich mit drei Mitschülerinnen an, die sie in ihren Hexenzirkel aufnehmen. So entdeckt Hannah, dass sie magische Kräfte höchst vorteilhaft für sich einsetzen kann. Der Zauber beginnt in der Lichtburg jeweils um 18.30 und 20.30 Uhr.

Sie satteln den elektrischen Bullen: die vier jungen Heldinnen der Texas-Doku „Glitzer & Staub“. Foto: Port au Prince Films

Stunts ganz ohne CGI-Spezialeffekte zeigt, jeweils um 16 Uhr, „Glitzer & Staub“, die Doku von Anna Koch und Julia Lemke: In der drögen Weite von Texas teilen die vier Mädchen Altraykia, Tatyanna, Ariyana und Maysun die Leidenschaft fürs Rodeo. Obwohl dieser Western-Kosmos früher nur ihren Vätern und Brüdern vorbehalten war, nehmen die Cowgirls ihr Leben in die eigene Hand. Sie fangen Kälber ein und wagen sich auf elektrische Bullen. Die Vier wollen beweisen, dass der Spruch „Du reitest wie ein Mädchen“ ein Kompliment ist.

„Recht zum Widerstand“ gegen Demokratie-Feinde

Ein packendes Polit-Drama unter jungen Erwachsenen ist thematisch eingefasst vom Artikel 20 des Grundgesetzes und seinem vierten Absatz: dem „Recht zum Widerstand“ jedes Deutschen gegen Angriffe auf die demokratische Verfassung. Julia von Heinz’ Spielfilm „Und morgen die ganze Welt“ erzählt, wie die Studentin Luisa dieses Recht in immer radikalerer Weise für sich beansprucht. Mit einigen Gleichgesinnten beschließt die angehende Juristin, rechten Hetzern Paroli zu bieten. Unter den Aktivisten sind jedoch junge Leute, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Luisa muss sich entscheiden: Ist ihr ihre eigene Zukunft wichtiger oder ihr gesellschaftliches Anliegen? Mit Mala Emde, dem Star des bezaubernden Roadmovies „303“, fanden die Filmemacherinnen die Idealbesetzung für die Rolle der Luisa, in der Lichtburg zu erleben um 18.15 und 20.30 Uhr.

Eine Antifaschistin dringt in den rechten Untergrund vor: Mala Emde glänzt als Studentin Luisa in „Und morgen die ganze Welt“. Foto: Alamode Film

Überraschung: Sogar das Kino im Walzenlager bietet, passend zu Halloween, hintergründigen Grusel-Spaß für junges und junggebliebenes Publikum – mit „Zombi Child“ im französischen Original mit Untertiteln, jeweils um 20.30 Uhr. Bertrand Bonellos mystisch-faszinierendes Werk erzählt von der jugendlichen Fanny, Schülerin an einer Eliteschule nahe Paris.

Magische Hilfe gegen Liebeskummer

Auszeiten nimmt sich die Bildungsbeflissene bei nächtlichen Treffen mit ihren Klassenkameradinnen im Kunstraum des ehrwürdigen Internats. Als Mélissa neu in die Klasse kommt, wird sie schnell in diesen Kreis nachtaktiver Mädchen aufgenommen – die sich besonders von den Voodoo-Ritualen faszinieren lassen, die in Mélissas haitianischer Familie seit Generationen praktiziert werden. Aus Liebeskummer bittet auch Fanny schließlich Mélissas Tante um magische Hilfe.