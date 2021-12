Heute bestellen: Nikolaus verschickt Sprachnachrichten

„Hohoho“: Den Nikolaus gibt’s nicht nur als Naschwerk, sondern zeitgemäßer und kalorienfrei auch per Grußbotschaft aufs Smartphone.

Oberhausen. Das Ruhrbistum hat den Heiligen fürs Wochenende für Messengerdienste engagiert: So sendet er frohe Botschaften an Kinder und Freundeskreise.

Eine Sprachnachricht mit persönlicher Begrüßung vom Nikolaus bietet das Bistum Essen für die Messengerdienste WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema.

Der Nikolaus ist am Montag, 6. Dezember, wieder viel unterwegs, um die Stiefel vor den Türen zu füllen, kann aber für einen persönlichen Besuch nicht überall vorbeikommen. Was bei ihm aber immer geht: Eine Sprachnachricht und ein Selfie von unterwegs verschicken – etwa an Kinder, Verwandte, Nachbarn, Freundeskreise, Bekannte oder Arbeitskollegen.

„Denn auch in diesem Jahr macht die Pandemie vielen Nikolaus-Besuchen einen Strich durch die Rechnung”, sagt Ulrich Lota, Pressesprecher des Bistums. „Zum Glück ist der Nikolaus ja flexibel und auch digital unterwegs. So kann er zumindest einen kleinen Lichtblick an die Menschen verschicken.”

Wer einen Gruß vom Nikolaus bekommen möchte, schickt ihm eine kurze Nachricht mit dem Vornamen der zu grüßenden Person oder Gruppe und dem Stichwort „Kind“, „Erwachsener“, „Freundeskreis“ oder „Arbeitskollege“ über den Messengerdienst seiner Wahl an 0160 927 923 79.

Alle Nachrichten, die bis Freitag, 3. Dezember, um 24 Uhr eingehen, können beantwortet werden. Der Nikolaus schickt seine Sprachnachricht dann bis Sonntagmittag.

