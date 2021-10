Herz-Telefonaktion: Ärzte informieren über Bluthochdruck

Oberhausen. Oberhausener Herz-Mediziner informieren am 29. Oktober am Telefon über die Folgen von Bluthochdruck – und wie man die Krankheit behandeln kann.

Beruflicher Stress, zu salziges und zuckriges Essen, Übergewicht und fehlende Bewegung: Die Lebensweise unserer stressgetriebenen Leistungsgesellschaft macht Bluthochdruck zu einer Volkskrankheit. „30 Millionen Menschen haben einen Bluthochdruck, das ist quasi jeder Dritte“, sagt Dr. Thomas Butz, Chefarzt für Kardiologie am Ameos Krankenhaus St. Clemens.

Herz-Hotline: Experten informieren am 29. Oktober zum Thema Bluthochdruck

Ein großes Problem ist hoher Blutdruck auch für die Herzgesundheit – die „Deutsche Herzstiftung“ stellt ihre jährlichen Aktionswochen deshalb dieses Mal unter das Motto: „Herz unter Druck“. Anlässlich der „Herzwochen“ beantworten Experten Leserfragen am Lesertelefon.

Bevor die „Herzwochen“ im November beginnen, stehen Dr. Butz und seine niedergelassene Kollegin Dr. Jutta Roth telefonisch Rede und Antwort. Die Telefonaktion ist eine Kooperation mit der WAZ-Redaktion Oberhausen und soll am Freitag, 29. Oktober, über Ursachen, Diagnose und Behandlung des Bluthochdrucks aufklären. „Bluthochdruck ist zwar einer der wichtigsten Faktoren, die Herzinfarkte und das Versterben an Herzproblemen begünstigt, man kann ihn aber auch sehr gut einstellen und damit das Risiko minimieren“, erläutert Butz. Es gebe gut verträgliche Medikamente mit wenig Nebenwirkungen.

Bluthochdruck liegt vor, wenn der obere (systolische) Wert bei über 140 mmHg liegt bzw. der untere (diastolische) Wert bei über 90 mmHg. Auch wenn nur der obere oder nur der untere Wert erhöht ist, handelt es sich um eine Bluthochdruckerkrankung. Das Problem: Oft merken Menschen lange Zeit nicht, dass sie von Bluthochdruck betroffen sind. Der einzige Weg, ihn frühzeitig zu erkennen, bevor das Herz und andere Organe Schaden nehmen, ist die Blutdruckmessung. Chefarzt Butz plädiert deswegen dafür, dass auch junge Menschen bereits regelmäßig ihren Bluthochdruck messen oder messen lassen.

Die Herz-Hotline ist in der nächsten Woche am Freitag, 29. Oktober zwischen 14 und 16 Uhr erreichbar. Wer Fragen zum Bluthochdruck loswerden möchte, kann sich in dieser Zeit melden unter 0208-695-5380 oder 0208-695-5381. (gowe)

