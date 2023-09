Bald ist es wieder so weit: Der Saugwagen kommt und entleert die Laubkörbe. 530 Standorte gibt es in diesem Herbst im Stadtgebiet.

Laubsammlung Herbstbeginn: So viele Laubkörbe wird’s im Stadtgebiet geben

Oberhausen. Alle Jahre wieder: Mit dem Herbst kommt das Straßenlaub. Eine Herkules-Aufgabe für die Wirtschaftsbetriebe – und für die Bürgerinnen und Bürger.

Der Herbst steht bevor. Auf den Oberhausener Straßen türmt sich bald wieder das Laub. Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) treffen in diesem Jahr besonders umfangreiche Vorbereitungen dafür.

Seit dem Start zur Aufstellung der Laubkörbe im Jahr 2020 haben die WBO jedes Jahr die Anzahl der Körbe erhöht. In diesem Jahr sind es laut WBO-Sprecher Jan Küppers insgesamt 530 Körbe, die die Wirtschaftsbetriebe im Stadtgebiet platzieren.

„Wir haben die Anzahl kontinuierlich gesteigert, da das System sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen worden ist“, wird Arndt Mothes, Betriebsleiter bei der WBO, in einer aktuellen Mitteilung mit Blick auf den Herbstbeginn zitiert. Ausgewählt wurden die weiteren Stellen im Stadtgebiet auf der Basis von Vorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger. Arndt Mothes unterstreicht: „Wir haben bei allen gemeldeten Straßenzügen geprüft, ob vor Ort Laubkörbe aufgestellt werden können.“

WBO: Standorte sind genau geprüft worden

Dabei sei es zum einen darum gegangen, ob ausreichend Bäume und entsprechendes Laub vorhanden sind; zum anderen ist geprüft worden, ob eine Aufstellung ohne große Einschränkung des Parkraums möglich ist. Aus diesen Gründen könne es vorkommen, dass an bestimmten Stellen keine Laubkörbe platziert werden konnten, da diese Straßen nicht den Kriterien entsprechen, so die WBO.

„Insgesamt sind wir auf 530 Stellen gekommen, die wir bis Ende Oktober mit Laubkörben ausrüsten werden“, so Arndt Mothes. Nicht nur bei den Körben, sondern auch bei den Fahrzeugen hat die WBO aufgerüstet. So leeren mittlerweile zwei Laubsauger die vollen Körbe. Nach Angaben der WBO sind die beiden Fahrzeuge ausreichend dimensioniert, um alle Körbe im Stadtgebiet regelmäßig leeren zu können. Um die Leerung zu gewährleisten, bitten die WBO eindringlich darum, dass die Körbe nicht zugeparkt oder verstellt werden.

Und es gibt noch ein Problem: „Manch ein Bürger möchte sich die Arbeit erleichtern und zieht den Korb an eine andere Stelle“, sagt Arndt Mothes. „Allerdings kommt es dann häufig vor, dass wir diese Stelle mit dem Laub-Lkw nicht mehr anfahren können und den Korb nicht mehr leeren können.“

Die Laubkörbe seien zudem ausschließlich für das Straßenlaub gedacht. Alle Laubboxen dienen also einzig und allein dessen Entsorgung. Eine Sammlung von anderen Abfällen wie etwa Grünschnitt oder Laub aus privaten Gärten sei nicht erlaubt. „Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, die Laubkörbe ordnungsgemäß nur mit Straßenlaub zu füllen. Wir sind hier auf die Unterstützung aller Anwohnenden angewiesen.“

Vorteil: Umweltschädliche Plastikkörbe entfallen

Die Bürgerinnen und Bürger können das Straßenlaub lose in die Laubkörbe einfüllen. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Der Einsatz der neuen Laubkörbe bietet nach Einschätzung der Wirtschaftsbetriebe mehrere Vorteile. So könnten die Bürgerinnen und Bürger das Laub lose einfüllen. Dadurch entfallen die umweltschädlichen Plastiksäcke. Zum anderen ermöglicht die Leerung der Gitterboxen mit Hilfe der WBO-Laubsauger ein schnelles Abholen des Laubs.

„Die Belastung unserer Kolleginnen und Kollegen ist gerade in der Herbstzeit nicht zu unterschätzen. Die Körbe helfen dabei, diese etwas zu reduzieren“, unterstreicht der Betriebsleiter. Die Laubsammelboxen werden aus Doppelstabmatten von der WBO zusammengebaut und haben zudem im unteren Bereich Hasendraht, so dass sich Kleintiere nicht in die Körbe verirren können.

Ein wichtiger Hinweis: Auch mit dem zusätzlichen Sammelsystem bleiben die klassischen Laubsamstage weiter bestehen. Diese sind im Norden der Stadt für den 21. Oktober und 25. November, im Süden der Stadt für den 28. Oktober und 2. Dezember vorgesehen. An diesen Tagen sind die WBO-Teams unterwegs, um die Laubsäcke einzusammeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen