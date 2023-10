Auto Herbstbeginn: Darum ist ein Lichtcheck am Auto sinnvoll

Oberhausen. Die Tage werden kürzer, Autofahrten im Dunkeln häufen sich. Der Tüv bietet jetzt einen kostenlosen Lichtcheck an. Das wird gemacht.

Im Sommer verschwenden Autofahrerinnen und Autofahrer eher selten einen Gedanken an ihre Scheinwerfer. Die Tage sind lang und häufig sonnig. Im Herbst allerdings beginnt die dunkle Jahreszeit – und damit ist ein funktionstüchtiges Licht umso wichtiger. Der Tüv Nord bietet deshalb im gesamten Oktober in Oberhausen einen kostenlosen Lichtcheck an.

Untersucht wird die komplette Lichtanlage. Dazu gehören beispielsweise Hauptscheinwerfer, Nebelschlussleuchten, Bremslichter und Blinker. „Mit dieser alljährigen Aktion möchten wir dazu beitragen, dass alle motorisierten Zwei- und Vierräder in der dunklen Jahreszeit sicher am Straßenverkehr teilnehmen können“, sagt Torsten Bartz, Leiter der Tüv Nord Station Oberhausen. Denn meist fallen Mängel an der Beleuchtungsanlage nicht sofort auf oder werden unterschätzt. Das fällt spätestens bei der Hauptuntersuchung auf.

Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr

Bartz betont die Bedeutung einer funktionierenden Lichtanlage: „Sind die Scheinwerfer zu hoch eingestellt, können entgegenkommende Verkehrsteilnehmende geblendet werden.“ Scheine das Licht direkt in den Rückspiegel vorausfahrender Fahrzeuge, führe dies leicht zu Irritationen. Zu niedrig eingestellte Scheinwerfer hingegen schränkten das eigene Sichtfeld durch den kleineren Lichtkegel ein. Bei Hindernissen und Gefahren wie Wildwechsel könne man dann nicht rechtzeitig reagieren.

Für den Lichttest müssen Autofahrerinnen und Autofahrer keinen Termin vereinbaren. Die Tüv-Station in Oberhausen-Mitte befindet sich auf der Straße Am Förderturm und hat Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet (Mittagspause von 12.30 Uhr und 13 Uhr).

