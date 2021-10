Helios Oberhausen wird digitaler: Wie Patienten profitieren

Digitalisierung in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen: Mit dem Spotmonitor kann Dieter Buhren, Projektleiter Digitales, alle relevanten Patientendaten digital erfassen.

Oberhausen. Die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen bündelt Patientendaten nun digital und sorgt mit einem digitalen Medikationsplan für mehr Sicherheit.

Was bisher händisch auf Papier festgehalten wurde, wird in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen nun digital erfasst. Die Klinik arbeitet künftig mit digitaler Fieberkurve und Medikationsplan – und geht damit „große Schritte auf dem Weg zur digitalen Patientenakte“.

Die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung sind in dem Styrumer Krankenhaus Oberhausen nach eigenen Angaben bereits vor zwei Jahren gemacht worden: Seitdem sind mobile PC-Visiten-Wagen auf allen Stationen im Einsatz, die Wunddokumentation erfolgt via Tablet und Laborbefunde werden digital übermittelt.

Vorteile der Digitalisierung bei Helios Oberhausen: Zeitersparnis und Patientensicherheit

Seit wenigen Wochen neu dazugekommen sind sogenannte Spot-Monitore, mit denen Messwerte wie Blutdruck und Temperatur automatisiert übermittelt werden. All diese Daten fließen künftig in der digitalen Kurve zusammen. In ihr werden alle relevanten Patientendaten gebündelt. Sie gibt nach Angaben von Helios Auskunft über Vitalzeichen, Diagnose, Pflegeberichte, Visiten und Befunde jedes Patienten.

„Natürlich gibt es an der ein oder anderen Stelle auch Sorgen vor einer Umstellung. Aber wenn das neue System erst einmal gelebt wird, erkennen die Kollegen schnell, wie viele Vorteile und vor allem Arbeitserleichterung die digitalgestützte Patientenversorgung mitbringt“, ist Dieter Buhren, Projektleiter Digitalisierung, überzeugt.

Er findet: Die neue Kurve spart Zeit und ist damit eine Arbeitserleichterung. Zudem werde die Patientensicherheit erhöht, weil Fehlerquellen bei der manuellen Datenübertragung ausgetrocknet werden. Außerdem seien die Berichte und Anordnungen besser lesbar und Arbeiten sei von überall aus in der Klinik möglich.

Neuer Medikationsplan gibt wichtige Warnsignale bei Medikamenten

Ebenfalls neu in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen ist der digitale Medikationsplan ID Medix, in dem alle angeordneten Präparate stehen. „Auch hier ist der zentrale Vorteil die Patientensicherheit – nicht nur während des Krankenhausaufenthaltes, sondern ebenso danach“, betont Dr. Klaus Findt, Ärztlicher Direktor.

Zum einen werden bei jeder digitalen Anordnung automatisch mögliche Wechselwirkungen der Wirkstoffe geprüft. „Das System ersetzt keine erfahrene Fachkraft aber es kann wichtige Warnsignale in Bezug auf die Kompatibilität verschiedener Medikamente geben“, ergänzt der Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Zum anderen lässt sich der digitale Medikamentenplan per QR-Code an den zuständigen Hausarzt übermitteln.

