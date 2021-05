Helios Oberhausen klärt über weiße Flecken auf der Haut auf

Oberhausen. Bei vielen tauchen sie nach dem Sonnen erstmals auf: weiße Flecken. Die Helios Klinik Oberhausen klärt online über die Weißfleckenkrankheit auf.

Weiße Flecken auf der Haut – was kann dahinterstecken? Die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen informiert im Rahmen einer Online-Veranstaltung über die Weißfleckenkrankheit Vitiligo.

Nach dem Sonnenbaden entdeckt der ein oder andere überrascht weiße, klar begrenzte Flecken auf der Haut. Die Ursache: Eine Pigmentstörung namens Weißfleckenkrankheit (auch Vitiligo). „Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die körpereigenen Pigmentzellen Melanin angreift und es so stellenweise zu hellen bis fast weißen Flecken kommt“, erläutert Dr. Mona Großmann, Oberärztin der Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen.

Hautveränderungen immer abklären lassen

Die Hautveränderung ist in der Regel symptomlos. „Viele Patienten empfinden es jedoch als kosmetisch störend und haben mit Vorurteilen zu kämpfen“, ergänzt die Dermatologin. Also sollte man die Hautflecken ignorieren? „Nein, die Weißfleckenkrankheit kann sich ohne entsprechende Behandlung ausbreiten“, sagt Großmann. Außerdem könnten hinter hellen Hautflecken auch andere Ursachen stecken, wie Hautpilzinfektionen. Deshalb sollte man Hautveränderungen immer von einem Spezialisten untersuchen lassen.

Einen Überblick, was hinter weißen Flecken auf der Haut stecken kann und wie man Vitiligo behandelt, erklärt Mona Großmann in einer Online-Veranstaltung am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 17 Uhr. Mit den Einwahldaten können Interessierte den Infos der Expertin bequem von zu Hause aus zuhören. Alles was man für den Online-Termin braucht, ist ein internetfähiges Gerät, wie Computer oder Tablet, mit stabiler Internetverbindung. Der Eintritt ist frei. Die Einwahldaten sind der Klinik-Website (www.helios-gesundheit.de/oberhausen) zu entnehmen.

