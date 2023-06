Helios Oberhausen: Hilfe bei Rückenschmerzen und Hautkrebs

Die Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen bietet kostenfreie Info-Veranstaltungen an.

Oberhausen. Kostenfreie Arzt-Patienten-Seminare bietet die Helios Klinik Oberhausen ab dem 5. Juni an. Es geht auch um chronische Schmerzen und Übergewicht.

Die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen bietet im Juni einen bunten Reigen an Informationsveranstaltungen an. Los geht es am Montag, 5. Juni 2023, um 16 Uhr mit einem virtuellen und kostenfreien Arzt-Patienten-Seminar des Helios Adipositas Zentrums West rund ums Thema „Krankhaftes Übergewicht und Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung.“

Neben Prävention und konservativen Behandlungsmethoden sind auch operative Verfahren eine Therapieoption für Personen mit Gewichtsproblemen. Der Termin findet online statt – die Zugangsdaten sind auf der Klinik-Website (www.AdipositasZentrumWest.de) zu finden.

Mit einer Telefonaktion zum „Tag gegen den Schmerz“ greift die Klinik dann am Dienstag, 6. Juni 2023, ein Thema auf, das mehrere Millionen Menschen in Deutschland bewegt. Chronische Schmerzen sind mittlerweile eine Volkskrankheit wie Diabetes und Bluthochdruck. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen oder Tumorschmerzen – so vielfältig wie die Schmerzen selbst können die Behandlungswege sein. Schmerzexpertin Dr. Ute Mückshoff und ihr Team beantworten an diesem Tag zwischen 11 und 13 Uhr unter der Rufnummer 0208 8508-2771 alle Fragen zum Thema.

Hautkrebs schnell erkannt

Den Abschluss bildet am Mittwoch, 21. Juni 2023, von 16.30 bis 18.30 Uhr diese Info-Veranstaltung: Anlässlich des Tages des Sonnenschutzes laden die Helios Hauttumorzentren Oberhausen und Duisburg zu einem gemeinsamen Hautkrebssymposium für Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen und Interessierte ein. Themen sind unter anderem „Sonnenschutz und Selbstuntersuchung – Worauf kann ich achten?“; „Schwarz oder weiß? – Ein kurzer Überblick zum Thema Hautkrebs – Warum ist die Behandlung in einem Hautkrebszentrum sinnvoll?“.

Veranstaltungsort ist der Konferenzraum im Erdgeschoss (K0) der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen (Josefstraße 3). Wer keine Zeit hat, vor Ort dabei zu sein, kann sich aber auch online dazu schalten. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0208 8508-2004 oder per Mail an OB-Verwaltung@helios-gesundheit.de zu diesem kostenlosen Angebot wird gebeten.

