Helios: Neuer Pflegedirektor bei St. Elisabeth in Oberhausen

Oberhausen. Der neue Pflegedirektor der Helios Klinik in Oberhausen sieht auf seinen Berufsstand große gesundheitspolitische Herausforderungen zukommen.

Christoph Wilde ist neuer Pflegedirektor der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen . Ab sofort ist er damit Ansprechpartner für rund 250 Beschäftigten im Pflege- und Funktionsdienst der Klinik und er weiß: „Die Pflege steht – nicht nur durch Corona – vor großen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Herausforderungen.“

Wilde ist ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und studierter Pflegewissenschaftler. Er lernte die Helios Kliniken Gruppe bei seiner Arbeit auf einer Station des Helios St. Josefs-Hospitals in Bochum-Linden kennen und wechselte bei Helios 2019 ins Traineeprogramm Pflegemanagement.

Vorgängerin befindet sich in Elternzeit

In diesem Rahmen war der Bochumer unter anderem in Helios-Kliniken in Plauen, Gotha und zuletzt in Krefeld im Einsatz. Christoph Wilde folgt auf Franziska Schulte Kellinghaus, die sich in Elternzeit befindet. Der neue Pflegedirektor betont: „Mir sind Teamgeist und Mut zur Veränderung wichtig.“ Gleichzeitig liege ihm die Patientenzufriedenheit sehr am Herzen. „Die Patienten sollen sich bei uns gut aufgehoben fühlen.“