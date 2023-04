Helios Klinik Oberhausen klärt über Schmerzsyndrome auf

Oberhausen. Unter chronischen Schmerzen leiden Tausende in Oberhausen. Die Helios Klinik will helfen – mit einer Info-Veranstaltung und einer Telefonaktion.

Wenn jeder Tag aus Schmerzen besteht, kann der Schmerz einem wie der „Boss“ im eigenen Leben vorkommen. Der Schmerz bestimmt den Alltag, Betroffene fühlen sich häufig – trotz Medikamenteneinnahme – zunehmend zermürbt, gereizt oder geschwächt.

Die Multimodale Schmerztherapie an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen kann Schmerzpatientinnen und -patienten unterstützen. „Denn so individuell das Schmerzempfinden ist, so umfangreich sind auch die Ansätze in der Schmerzklinik, ihn zu bekämpfen“, weiß Schmerzexpertin Violetta Seelbinder. Die Oberärztin informiert am Donnerstag, 20. April, um 17.30 Uhr rund ums Thema. Die Veranstaltung findet im Konferenzraum (Erdgeschoss) der Helios St. Elisabeth Klinik an der Josefstraße 3 statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter 0208 8508-2004 oder per Mail: OB-Verwaltung@helios-gesundheit.de

Bewegungsmangel, Stress und Übergewicht

Einem besonderen Schmerzsyndrom widmet sich aber auch eine Telefonaktion der Helios Klinik im Mai 2023: Bewegungsmangel, Stress, einseitige Belastung am Arbeitsplatz, Übergewicht – Tausende in Oberhausen leiden an Rückenschmerzen. Viele werden sogar chronisch krank, können ihren Beruf nicht mehr ausüben oder quälen sich durch den Alltag. Aber was kann man für einen gesunden Rücken tun? Welche Behandlungen gibt es, wenn Physiotherapie und Schmerzmittel nicht mehr ausreichen?

Fabian Reyher, Oberarzt der Wirbelsäulenchirurgie an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, bietet rund um diese Fragen am Mittwoch, 3. Mai 2023, eine Telefonaktion an. Zwischen 11 und 15 Uhr haben alle Interessierten dann die Möglichkeit, unter der Rufnummer 0208 8508-2771 ihre Fragen zu stellen und sich unverbindlich beraten zu lassen. Weitere Infos zu beiden Veranstaltungen sind auch auf der Klinik-Website unter www.helios-gesundheit.de/oberhausen zu finden.

