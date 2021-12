Wer unsicher ist, ob er die Corona-Impfstoffe verträgt, kann ab sofort in der Helios-Klinik in Oberhausen einen Allergietest machen.

Corona-Pandemie Helios-Klinik bietet Allergietest für Corona-Impfstoffe an

Oberhausen. Wer unsicher ist, ob er die Corona-Impfstoffe verträgt, kann ab sofort in der Helios-Klinik in Oberhausen einen Allergietest machen.

Die Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen bietet ab sofort einen Allergietest zur Verträglichkeit von Corona-Impfstoffen an. Damit soll den Menschen die Angst vor der Impfung genommen werden. Das teilt das Krankenhaus in einer aktuellen Pressemeldung mit.

„Konsequentes Impfen, auch die Booster-Impfung, schützt und ist der einzige sinnvolle Weg aus der Pandemie“, betont Dr. Alexander Kreuter, Chefarzt der Dermatologie, Venerologie und Allergologie. „Nach wie vor sind jedoch viele Menschen unsicher, ob sie den Impfwirkstoff vertragen oder ob beispielsweise ein Booster mit einem anderen Wirkstoff als bei der Erstimpfung für sie verträglich ist.“

Ergebnis liegt nach 30 Minuten vor

Für mehr Gewissheit vor dem Impftermin bietet das Allergiezentrum an der Josefstraße deshalb einen allergologischen Test an. Bei der sogenannten Prick-Testung werden die einzelnen Komponenten der mRNA-Impfstoffe auf dem Arm aufgetragen und in kontrollierter Umgebung analysiert. Nach rund 30 Minuten können die Mediziner eine Auskunft über das Vorliegen einer Allergie geben.

Termine für den Allergietest sind in der Dermatologischen Ambulanz unter 0208-85088110 oder per Mail unter ob.dermaambulanz@helios-gesundheit.de vereinbar. Voraussetzung ist die Überweisung eines Dermatologen – alternativ ist der Test zum Selbstkostenpreis möglich.

