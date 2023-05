Helene Fischer in Oberhausen: Das sollten die Fans beachten

Helene Fischer breitet die Arme aus - und bereitet fünf große Konzerte in der Arena Oberhausen vor. Am Dienstag, 23. Mai, geht es los.

Oberhausen. Das erste von fünf Konzerten von Schlager-Liebling Helene Fischer startet. In der Arena wird bereits gearbeitet. Fans schicken erste Botschaften.

Ein Konzert kann jeder, Helene Fischer gibt sich in Oberhausen ab Dienstag, 23. Mai, mit nicht weniger als fünf Konzerten hintereinander zufrieden. Eine aufwendige Großproduktion ihrer „Rausch“-Tour, die in der Rudolf-Weber-Arena für einen Ausnahmezustand sorgt. Wir beantworten vor den ersten Songs die wichtigsten Fragen.

Wann spielt Helene Fischer in Oberhausen?

Die 38-jährige Sängerin schnürt einen Fünferpack: Am Dienstag, 23. Mai, Mittwoch, 24. Mai, Freitag, 26. Mai, Samstag, 27. Mai und Sonntag, 28. Mai, beschallt die Schlagerkönigin die Arena jeweils ab 20 Uhr.

Seit wann wird für die Show in der Arena Oberhausen aufgebaut?

Nach unseren Informationen braucht der aufwändige Konzert-Marathon in Oberhausen zwei Tage Vorlauf bis alles steht. In der Rudolf-Weber-Arena wird also schon angeregt geschraubt und vermessen. Schließlich soll die Show später mit akrobatischen wie feurigen Effekten groß auffahren.

Wie bereiten sich Fans von Helene Fischer in Oberhausen vor?

Von weiter her angereiste Fans verabreden sich bereits zum Treff vor den Konzerten auf der Centro-Promenade. Gerade am Wochenende dürfte es in der Neuen Mitte Oberhausen spürbar voller werden als sonst. Da etliche Fans mindestens eine Nacht in Oberhausen bleiben, teils aus den Niederlanden und Belgien anreisen, sind die Hotels neben dem Centro Oberhausen quasi ausgebucht. Fangruppen wie die „Helene Fischer Ultras“ huldigen der Sängerin wie Anhänger bei einem Fußballverein: samt passender Fan-Schals und Fan-Shirts.

War Helene Fischer bereits bei Konzerten in Oberhausen?

Bei etlichen! Kaum zu glauben: Ihr erstes Arena-Konzert im Januar 2009 sahen in der verkleinerten Halle gerade einmal 2000 Fans. Im Oktober 2010 kehrte Helene Fischer mit immerhin 5000 Fans zurück nach Oberhausen. Zwei Jahre später zählten die Veranstalter bereits 10.200 Fans in der Arena. Im Oktober 2014 waren dann erneut rund 10.000 Fans neben dem Centro Oberhausen anwesend. Danach ging es nur noch aufwärts: Im Februar 2018 folgte der erste Konzert-Marathon mit fünf ausverkauften Konzerten und insgesamt 50.000 Fans. Hinzu kommen Gastspiele bei Festivals wie der „WDR 4 Schlagerparty“ (heute: Die Schlagernacht des Jahres).

Welche Bestimmungen gelten in der Rudolf-Weber-Arena?

Fans durchlaufen am Eingang einen Körperscanner, der nach verdächtigen Gegenständen sucht. Der Einlass beginnt für die Konzerte schon zwei Stunden vor dem Start. Achtung: Wer ein Getränk kaufen möchte, kann in der Arena nur mit EC-Karte, Kreditkarte und ähnlichen bargeldlosen Verfahren bezahlen. Auch wichtig: Taschen und Rücksäcke dürfen nur bis zu einer Größe von 30 mal 30 Zentimetern mitgebracht werden. Im Umfeld der Arena befinden sich 14.000 kostenlose Parkplätze, die allerdings auch vom benachbarten Einkaufszentrum und umliegenden Freizeit-Attraktionen wie Legoland und Sealife genutzt werden.

Gibt es für Helene Fischer in Oberhausen noch Tickets?

Ja, kurzentschlossene Fans können sich im regulären Vorverkauf noch Tickets sichern. Allerdings sind nicht mehr für alle Platzkategorien die passenden Tickets vorhanden. Die fünf Konzerte in Oberhausen sind gut verkauft, aber nicht ausverkauft. Fans sollten die bekannten Ticket-Anbieter checken, da sich die Verfügbarkeit minütlich ändern kann. Beste Chancen auf Karten hat man derzeit bei Eventim. Voraussichtlich öffnet auch noch eine Tageskasse.

Was kosten die Karten für Helene Fischer in Oberhausen?

Die Preise reichen weit auseinander: Zwischen 65 Euro (Oberrang, Außenplätze), 115 Euro (Stehplatz, Innenraum, wochentags) bis 282 Euro (Golden Circle, direkt vor der Bühne).

Wie lange dauert das Konzert von Helene Fischer?

Fans sollten sich auf eine Konzertdauer von rund drei Stunden einstellen. Darin enthalten ist eine knapp halbstündige Pause.

