Arena-Vorschau Helene Fischer & Co: Die zehn besten Konzerte in Oberhausen

Oberhausen. Die Arena Oberhausen erwartet 2023 viele Stars: Johnny Depp ist dabei, die Arctic Monkeys ebenfalls. Doch für Konzert-Fans gibt's deutlich mehr.

Mit dem Gastspiel von Schmuse-Rocker Eros Ramazzotti ist in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena das Konzertjahr angelaufen. Ein guter Grund, um auf die Höhepunkte zu blicken - und nachzuhorchen. Diese Stars gastieren 2023 neben dem Centro Oberhausen - unsere Top 10.

Platz 10: André Rieu

Sag es durch die Geige? Bei André Rieu könnte das tatsächlich stimmen. Bei seiner großen Deutschland-Tournee bringt der niederländische Violinist am Freitag, 24. November, eine Mischung aus Klassik, Pop, Film und Oper nach Oberhausen. Streich auf Streich.

Orchester-Fans verehren ihn schon als Walzerkönig. Mal schauen, welche Akzente sein neues Album „Silver Bells“ beim aktuellen Arena-Programm setzt. Tickets: 58 bis 138 Euro.

Platz 9: Roland Kaiser

Schlager-Urgestein Roland Kaiser wird 70 Jahre alt, das ist nun wirklich ein Grund zum (Ab-)Feiern. Am Freitag, 3. März, haben seine Untertanen genügend Gelegenheit, dem Schlager-Kaiser zu huldigen.

„Joana“ und „Santa Maria“ pfeifen Generationen der Schlager-Fans jedenfalls problemlos mit. Daher heißt es beim Arena-Dauergast denn auch: „Ich glaub, es geht schon wieder los!“ Tickets: 60 bis 120 Euro.

Platz 8: DJ Bobo

There’s a Party! Wenn das einer weiß, dann der Schweizer Tanzbär DJ Bobo alias René Baumann. Die Ikone des Eurodance hat seine elektronischen Tanzhits seit Jahrzehnten konserviert und schlägt am Sonntag, 14. Mai, das nächste Kapitel auf.

Die „Evolution“-Tournee zeichnet erstaunliche 30 Jahre mit Hits wie „Everybody“ und „Somebody dance with me“ nach. Tickets: 31 bis 86 Euro.

Platz 7: Sarah Connor

Kurz vor dem Fest startet Sarah Connor die Bescherung. Weihnachten 2023 hört sich noch sehr weit weg an, doch die Feiertage kommen bekanntlich doch immer wieder sehr plötzlich.

„From Sarah with Love“ zum Fest der Liebe? Die Delmenhorsterin verspricht am Sonntag, 10. Dezember, mit ihrem „Not so silent Night“-Konzert einen schallstarken Reigen zum zweiten Advent. Tickets: 71 bis 111 Euro.

Platz 6: Fall out Boy

Für diese Alternative-Rocker gibt es kaum eine Alternative? Vielleicht. Fall out Boy aus einem Vorort von Chicago wollen ihre Fans am Montag, 6. November, jedenfalls überzeugen. Mit Hits wie „Centurys“ und „The Phoenix“ dürfte es genügend Auswahl geben.

Dass die Band ihr Handwerk beherrscht und dem Schabernack nicht abgeneigt ist, hat Gitarrist und Songwriter Pete Wentz bereits mehrfach bewiesen. Er wirkte als Schauspieler bei einigen Episoden der Nickelodeon-Jugendserie „School of Rock“ mit. Tickets: 47 bis 99 Euro.

Platz 5: Hans Zimmer

Er ist der Mega-Star unter den Filmmusik-Komponisten. Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer bringt seine großen Hollywood-Melodien aus „Der König der Löwen“, „Dune“, „Gladiator“ und „Top Gun: Maverick“ nach Oberhausen.

In der Arena startet am Sonntag, 23. April, sogar die Europa-Tournee. Der zweifache Oscar-Gewinner hat wie immer Solisten, Band und ein Orchester im Gepäck. Tickets: 64 bis 146 Euro.

Platz 4: Arctic Monkeys

Aus Sheffield nach Oberhausen - das passt. Die Arctic Monkeys können ihre gewonnenen Brit Awards kaum noch zählen. Auch zur Welttournee sind die Briten nicht beschäftigungslos und steuern am Mittwoch, 3. Mai, beschwingt die Arena Oberhausen an.

„A certain Romance“, „Old yellow Bricks“ und „The View from the Afternoon“ muss man Fans nicht erklären. Tickets: 55 bis 82 Euro.

Platz 3: Sting

Corona-Pandemie, Krankheit - und etliche Verschiebungen. Zum hoffentlich letzten Akt des Termin-Reigens, treffen sich am Donnerstag, 23. November, die Fans von Mega-Sänger Sting in Oberhausen.

Der Police-Sänger (71) dürfte nicht mit seinen Hits wie „Englishman in New York“ und „Shape of my Heart“ geizen. Der Mann, der eigentlich Gordon Matthew Thomas Sumner heißt, gehört laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes immer noch zu den Spitzenverdienern im Showgeschäft. Tickets via Fansale: ab 144 Euro.

Platz 2: Hollywood Vampires

Erst fiel ihr Konzert flach, jetzt kommen sie doch noch kinoreif nach Oberhausen. Hinter den Hollywood Vampires steckt ein Superstar-Dreigestirn um Schauspieler Johnny Depp („Fluch der Karibik“) sowie den Rockern Alice Cooper („Poison“) und Joe Perry von Aerosmith.

Am Dienstag, 20. Juni, gibt es Cover-Hits samt Glamour-Guillotine. Neben Musik-Puristen werden auch viele Kino-Liebhaberinnen lauschen. Tickets: 71 bis 124 Euro.

Platz 1: Helene Fischer

Ohne Helene geht es nicht! Im Februar 2018 lockte der Schlager-Megastar rund 50.000 Fans bei fünf Konzerten nach Oberhausen. Und 2023? Helene Fischer kommt am Dienstag, 23. Mai und Mittwoch, 24. Mai sowie Freitag, 26. Mai, Samstag, 27. Mai und Sonntag, 28. Mai einfach zu einem erneuten neuen Fünferpack in die Neue Mitte Oberhausen.

Bei der Stimmung soll ihre Rausch-Tournee schon namensgebend sein. Bei ihren Ohrwurm-Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Herzbeben“ kann das Schlager-Goldkehlchen mit einer hohen Mitsing-Quote rechnen. Tickets: 88 bis 218 Euro.

>>> Oberhausen: Rudolf-Weber-Arena fasst knapp 13.000 Fans

Die Rudolf-Weber-Arena öffnet mit Weltstars aus dem Musik- und Showgeschäft seit 1996. Zunächst als Arena Oberhausen - später, ab 2002, mit dem Sponsorenzusatz König-Pilsener-Arena.

Seit 2022 verleiht das Essener Reinigungsunternehmen Rudolf Weber der knapp 13.000 Fans fassenden Multifunktionshalle neben dem Centro Oberhausen den Namenszusatz. Tickets für die Veranstaltungen gibt es unter anderem auf der Internetseite www.rudolf-weber-arena.de.

