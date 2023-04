Wer sich in Oberhausen das Ja-Wort geben möchte, kann dies unter anderem im Schloss Oberhausen tun.

Hochzeitstag Heiraten in Oberhausen: So können Paare online Termin buchen

Oberhausen. Paare, die in Oberhausen heiraten möchten, können künftig auch online einen Termin buchen. Für 2023 gibt es noch freie Termine für eine Trauung.

Pünktlich mit dem Wonnemonat Mai, in dem vermutlich wieder mehr Paare heiraten als in der usseligen Jahreszeit, bietet die Stadt Oberhausen einen Online-Traukalender an. Mit ein paar Klicks im Internet können Verliebte künftig ihren Hochzeitstermin buchen.

In einer aktuellen Pressemitteilung erklärt die Stadtverwaltung das Prozedere: Den Traukalender finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) unter dem Punkt Online-Terminvergabe. Der direkte Link wird zeitnah freigeschaltet: tevis.krzn.de/tevisweb360/

Dort sollen Paare auch die nötigen Informationen zu den einzelnen Trau-Orten in Oberhausen erfahren: Wo kann ich heiraten? Wie viele Gäste sind möglich? Was kostet das Abspielen der Wunsch-Musik? Der zuständige Beigeordnete Michael Jehn freut sich über das neue Online-Angebot. „Dieser Service ist für unser Standesamt und für die Stadtverwaltung ein weiterer Schritt zur Digitalisierung der Verwaltungsarbeit und trägt damit zur stetigen Verbesserung des Bürgerservice bei.“

Heiraten auf dem Rhein-Herne-Kanal: 15 Termine im Jahr

„Mein Team und ich stehen selbstverständlich bei Fragen auch weiterhin persönlich zur Verfügung, um den besonderen Tag der Trauung nach den Wünschen mitzugestalten und noch besonderer zu machen“, ergänzt Standesamt-Leiterin Birgit Wilken. Termine für eine Trauung können Paare auch weiterhin telefonisch vereinbaren: 0208 8252774. Für spontan Heiratswillige stehen in diesem Jahr sogar noch einige freie Termine zur Verfügung, insbesondere in den Monaten Oktober bis Dezember.

Insgesamt bietet das Standesamt Oberhausen 953 Trauungen für das Jahr 2024 an. Im Technischen Rathaus sind 288 Trauungen, im Schloss Oberhausen 440 Trauungen (freitags) sowie 170 Trauungen (samstags), in der Burg Vondern 40 Trauungen (samstags) und auf der Weißen Flotte 15 Trauungen (freitags) eingeplant.

