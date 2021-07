Heimliche Stromfresser aufspüren: Gratis-Angebot für Mieter

So sieht er aus, der „Stromfresser-Sucher“: (v.l.) Dirk Lüdtke von Covivio, Martina Zbick von der Verbraucherzentrale und Maik Ballmann von der Stadt Oberhausen zeigen

Oberhausen. Die Verbraucherzentrale Oberhausen und die Immobilienfirma Covivio stellen gratis Messgeräte zur Verfügung und geben Tipps, um Geld zu sparen.

Gemeinsam mit der Stadt und der Covivio Immobilien GmbH startet die Verbraucherzentrale eine mehrteilige Aktion zum Thema „Strom sparen“. Kernstück der Aktion ist der Verleih von Strommessgeräten zum Aufspüren heimlicher Stromfresser im eigenen Haushalt.

Das Gerät können sich Covivio-Mieter bei der Beratungsstelle im Bert-Brecht-Haus ausleihen. Damit kann der Stromverbrauch einzelner Haushalts-, TV- und Unterhaltungsgeräte einfach gemessen werden. Bei der Rückgabe des Gerätes erhalten die teilnehmenden Haushalte als kleine Anerkennung für ihr Engagement für den Klimaschutz eine kostenlose LED-Lampe. Um die Ergebnisse der Messungen zu besprechen, können Ratsuchende einen kostenlosen persönlichen oder telefonischen Beratungstermin vereinbaren.

Kostenloses Online-Seminar

„Mit dieser Aktion möchten wir interessierte Mieterinnen und Mieter dabei unterstützen, ihren ganz persönlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. So können wir alle ein positives Signal für den Klimaschutz setzen“, sagt Jochen Humpert, Geschäftsführer Kaufmännisches Bestandsmanagement bei Covivio. In einem kostenlosen Online-Seminar am Donnerstag, 15. Juli, erläutert die Energieberaterin Martina Zbick von der Verbraucherzentrale, wie der Stromverbrauch zu Hause gesenkt werden kann und mit ihm die Stromkosten. Anhand anschaulicher Beispiele aus der Praxis zeigt die Referentin zahlreiche gute Tipps. Zuhörer lernen außerdem, ihren eigenen Verbrauch im Vergleich zu Durchschnittswerten einzuschätzen und die energiebezogenen Angaben auf neuen Geräten richtig zu deuten.

Für individuelle Fragen rund um das Thema Stromsparen bietet sich die kostenlose Energiesprechstunde der Verbraucherzentrale an, die an folgenden Terminen unter 0208 / 91 10 86 30 erreichbar ist: Mittwoch, 21. Juli, von 10 bis 13 Uhr; Donnerstag, 29. Juli, von 15 bis 18 Uhr; Mittwoch, 1. September, von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen gibt es bei der Verbraucherzentrale, Paul-Reusch-Straße 34 (Bert-Brecht-Haus, Nebeneingang). Energieberaterin Martina Zbick ist erreichbar unter0208 / 91 10 86 01 oder 0208 / 91 10 86 30 und per Mail an oberhausen.energie@verbraucherzentrale.nrw.

