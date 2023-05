Der Betuwe-Ausbau – hier ein Foto vom Abschnitt in Nähe des Rhein-Herne-Kanals – schreitet seit Jahren in Oberhausen voran.

Betuwe-Projekt Heimatverein Schmachtendorf nimmt Betuwe-Ausbau in den Blick

Oberhausen. Die Betuwe-Linie zählt zu den großen Verkehrsprojekten in NRW. Wie ist der aktuelle Stand? Der Heimatverein Schmachtendorf will das genau wissen.

Bei seiner nächsten Monatsversammlung am Montag, 5. Juni, nimmt der Heimatverein Schmachtendorf ein besonderes Verkehrsthema in den Blick: Es geht um den dreigleisigen Ausbau der Betuwe-Güterzuglinie zwischen Oberhausen und der niederländischen Grenze.

Der Heimatverein tagt dazu ab 20 Uhr im Hotel-Restaurant Schmachtendorf. Fachkundige Gesprächspartner werden erwartet: Gäste sind an diesem Abend Teilprojektleiter Christian Eickhoff, Projektingenieurin Laura Alvarez-Anton und Projektingenieur Ömer Dede von der DB Netz AG, die über den Sachstand zur Betuwe-Linie mit besonderem Augenmerk auf Schmachtendorf und Umgebung berichten.

Betuwe-Ausbau: Zur Infoveranstaltung bitte anmelden

Wer dabei sein möchte, sollte sich unter 0208/78 24 87 44 beim Vorsitzenden des Heimatvereins, Tobias Szczepanski, anmelden; Anmeldungen sind auch per Mail an die Adresse vorstand@heimatverein-schmachtendorf.de möglich; es sollte dabei angegeben werden, wie viele Personen an der Monatsversammlung teilnehmen möchten.

