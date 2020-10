Oberhausen. Heute schon Kaffee geschnüffelt? So ein Aroma kann ja sehr verführerisch sein. Wer wüsste das besser als ein professioneller „Kaffeeschnüffler“?

Der Blick in die lokale Historie bietet oft Überraschendes. Unser Leser Tobias Szczepanski aus Schmachtendorf hat dazu jetzt ein schönes Beispiel parat: Es geht ums Kaffee-Schnüffeln!

Ja, richtig gelesen: „Kaffeeriecher“ oder „Kaffeeschnüffler“ – das war tatsächlich einst ein eigener Beruf. „Es war ein ebenso einträglicher wie verhasster Berufsstand, der zum Beispiel auch in Holten zu Zeiten Friedrichs des Großen sein Unwesen trieb“, erläutert Tobias Szczepanski in einer aktuellen Mail an die Redaktion. Die Aufgabe von „Kaffeeriechern“ bzw. „Kaffeeschnüfflern“ sei es gewesen, Schwarzröstungen oder gar geheime Kaffeekränzchen auszuheben und der hohen Obrigkeit zu melden!

Geheime Kaffeekränzchen? Dazu muss man wissen, dass der Genuss von Kaffee oder Tee im 18. Jahrhundert als ein Luxusgut galt und dem dritten Stand verboten war – das heißt: gemeine Bürger, Bauern, Handwerksgesellen, Tagelöhner und das Gesinde durften Kaffee oder Tee nicht genießen! Bei einer Strafe von zehn Reichstalern oder 14-tägiger Gefängnishaft sei ihnen das untersagt gewesen, erläutert Tobias Szczepanski. Stattdessen, so habe die preußische Order gelautet, sollte der gemeine Mann – wie gewohnt – besser Dünnbier trinken.

Luxuriöse Kolonialwaren

Ja, wir haben es an dieser Stelle schon geahnt: Adel und Klerus waren von diesem Kaffee- und Teeverbot ausdrücklich ausgenommen. Die Order, die heutzutage eher skurril und unsinnig anmutet, habe dabei letztlich einen finanziellen Hintergrund gehabt, so Heimatkundler Szczepanski. Kaffee oder Tee wuchsen schließlich nicht auf preußischen Feldern, sondern mussten als luxuriöse Kolonialwaren erst aufwändig und teuer importiert werden. Dafür seien Geldmittel aus dem Land herausgeflossen und blieben nicht im damals finanziell arg gebeutelten Preußen, das vor allem nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges im Jahre 1763 keineswegs auf Rosen gebettet war.

Um den Kaffee- und Teekonsum zu begrenzen und um diese Order wirksam umzusetzen, bedurfte es daher des Kaffeeschnüfflers, der daraufhin, wie in allen preußischen Städten, auch durch Holten schlich, „immer auf der Suche nach ungehorsamen, kaffeetrinkenden Untertanen“, wie Tobias Szczepanski treffend formuliert. Von den auferlegten Strafen sei übrigens die Hälfte direkt an den Kaffeeschnüffler geflossen. Die Preußen wussten also durchaus, wie man kontrollierende Mitarbeiter mit Geldprämien motiviert!

Trotz allem setzte sich der Kaffee-Genuss durch

Trotz allem setzte sich allerdings auch in Holten der Kaffee-Genuss durch, das Verbot wurde schließlich aufgehoben und in eine deftige Luxussteuer umgewandelt. Der Berufsstand des „Kaffeeschnüfflers“ verschwand wieder aus dem Holtener Alltag.