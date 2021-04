Heimat der Tyskie-Brauerei und des Fiat Polski

Tyskie, das in Deutschland bekannteste polnische Bier gibt’s seit zehn Jahren auch in der Kulturkneipe Gdanska am Altmarkt – und stammt aus der oberschlesischen Partnerstadt Tychy. Die Brauerei, in deren Tanks das herbe Pils reift, zählt zu den ältesten in Europa und firmierte lange als „Fürstliche Brauerei in Tichau“ – damals im Besitz der schlesischen Fürsten von Pless. Seit 2017 gehört die „Tyskie Browary“ dem japanischen Brauereikonzern Asahi.

Die polnische Tradition der Fiat-Autofabrikation ist nicht ganz so alt – datiert aber immerhin weit vor der Wende in Europa. Bis 1991 rollte in Tychy der populäre „Polski Fiat“ vom Band, später der Cinquecento, das Nachfolgemodell Seicento und der neue Panda. Derzeit fertigen die schlesischen Autobauer die neue Retroversion des populären 500 und den Lancia Ypsilon.

Seit 2008 fertigt Ford in Tychy zudem jährlich 120.000 Ford Ka II. Durch den Ausbau der Kapazitäten für die neuesten Modelle sieht sich der Standort enorm aufgewertet. In Tychy gibt es dank der Autoindustrie zahlreiche Unternehmen der Zulieferbranchen.