Heftige Autokollision im Stadtnorden: Zwei Menschen verletzt

Oberhausen. Verkehrsunfall mitten in der Nacht im Norden von Oberhausen: Zwei Autos sind auf der Kreuzung Erlenstraße/Zur Zeche Hugo kollidiert.

Schwerer Verkehrsunfall im Stadtnorden: Zwei Menschen sind in der Nacht zu Dienstag schwer verletzt worden.

Am Dienstag, 7. Februar, ist es gegen 0.30 Uhr zu diesem Unfall im Einmündungsbereich Erlenstraße/Zur Zeche Hugo gekommen. Ein Autofahrer (29) fuhr nach Angaben der Polizei auf der Erlenstraße aus Richtung Königstraße und steuerte bei Grün auf einer Abbiegespur nach links in den Einmündungsbereich „Zur Zeche Hugo“.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin (36) sei ihm in diesem Augenblick auf der Erlenstraße entgegengekommen – in der Absicht, geradeaus weiter zu fahren, heißt es. Im Einmündungsbereich sei es zur Kollision gekommen. Die Unfallbeteiligten wurden beide mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann ist bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden, die Frau schwer. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Die Polizei sicherte die vorhandenen Spuren. Ein Zeuge, der sich ebenfalls mit seinem Auto auf der Erlenstraße befand, bestätigte laut Polizei die Unfallschilderung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen