Heavy Metal für Kinder: Heavysaurus rocken die Turbinenhalle

Oberhausen. Die Band Heavysaurus spielt kindgerechten Heavy-Metal-Sound. Und die Musiker kommen erneut nach Oberhausen. Konzert 2022 war nahezu ausverkauft

Die Dinos sind zurück! Nach etwas über einem Jahr lockt die Band Heavysaurus erneut in die Turbinenhalle. Auf der Bühne stehen – man ahnt es – Musiker im Dino-Kostüm. Sie spielen – aufgepasst – kindgerechten Heavy-Metal-Sound. Klingt skurril, hat beim letzten Konzert im September vergangenen Jahres aber viele Familien in die Konzerthalle im Lipperfeld gelockt. Die kleinere Halle 2 war mit 1500 Fans nahezu ausverkauft.

Derzeit rocken sich die Dinos auf ihrer „Kaugummi ist mega!"-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 22. Oktober legen sie einen Stopp in Oberhausen ein. „Hier können Kinder und Eltern die vier Rock-Dinos und Gitarren-Drachen Riffi Raffi in einer spektakulären Bühnenshow mit viel Witz und voller Live-Action hautnah miterleben", wirbt der Veranstalter.

Heavysaurus: „Dinos woll’n euch tanzen seh’n“

Das Konzert biete kleinen Metal- und Dino-Fans zwischen drei und elf Jahren ein breites Spektrum an kindgerechten Liedern. „Dinos wollʼn euch tanzen seh’n“ ist eine Adaption des Rockklassikers „Rock you like a hurricane“ (Scorpions) und „Stark wie ein Tiger“ eine Version von „Eye Of The Tiger“ (Survivor). Auch Songs wie „Dino-Disco“ und „Ufowerkstatt“ und die neue Single „Kaugummi ist mega!“ seien genau das Richtige für kleine Rocker.

Das Konzert am Sonntag, 22. Oktober, beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es ab 24,70 Euro auch auf der Internetseite der Band: https://www.heavysaurus.de/live/

