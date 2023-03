„Kunstfreies Geschlechtsteil“ an Fassade: Polizei ermittelt

Oberhausen. Nächtliche Attacke auf drei Hausfassaden im nördlichen Oberhausen: Die Polizei sucht dringend Hinweise zu den möglichen Tätern.

Nach Fassaden-Schmierereien im Stadtteil Biefang sucht die Polizei Oberhausen die unbekannten Täter.

Es seien wohl eher „Schmutzfinken“ gewesen, die den Eigentümern dreier Häuser auf der Weidenstraße und Königstraße ihre Schmierereien hinterlassen haben, meint die Polizeipressestelle. Am Freitagabend, 24. März, seien die Fassaden noch in Ordnung gewesen. Am darauffolgenden Morgen – also am Samstag, 25. März – hätten die Bewohner großflächig aufgesprühte Buchstaben und ein „absolut kunstfreies Geschlechtsteil-Symbol“ (so die Polizei) auf ihren Hausfassaden entdeckt.

Tatzeit: Die Nacht von Freitag auf Samstag

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 12 suchen jetzt Zeugen und fragen, wer von Freitag auf Samstag (24./25. März) verdächtige Beobachtungen in der näheren Umgebung der Tatorte gemacht hat. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Täter oder Täterinnen geben kann, meldet sich bei der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@Polizei.nrw.de

