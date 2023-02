Haus Ripshorst muss wieder schließen – das ist der Grund

Oberhausen. Das Besucherzentrum in Oberhausen hatte erst am 1. Februar geöffnet. Nach rund zwei Wochen gibt es erneut schlechte Nachrichten.

Das Haus Ripshorst am Rhein-Herne-Kanal muss wieder schließen. Am 1. Februar hatte das Besucherzentrum in Oberhausen seine Pforten geöffnet, nachdem ein Heizungsdefekt behoben wurde. Nun ist dasselbe Problem wieder aufgetaucht. Die Türen bleiben ab sofort zu – bis voraussichtlich Mittwoch, 22. Februar. Das teilt der Regionalverband-Ruhr (RVR) in einer Pressemitteilung mit.

Die Heizung macht anscheinend wieder Probleme. Das hat zur Folge, dass nicht nur das Besucherzentrum, sondern auch die Ausstellung „Natur auf dem Weg“ von Naturbegeisterten nicht aufgesucht werden kann.

Aktuelle Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des RVR: https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-haus-ripshorst/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen