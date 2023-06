Haus Ripshorst: Imker erklären Kindern die Welt der Bienen

Ein Bienenstock am Haus Ripshorst.

Oberhausen. Ein Tag im Zeichen der Biene am Haus Ripshorst. Imker erklären hier Kindern am 2. Juli die Geheimnisse der Bienen und laden zum Mitmachen ein.

Zum „Tag der deutschen Imkerei“ startet im Bienengarten am Haus Ripshorst in Oberhausen eine besondere Aktion.

Am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 15 Uhr dreht sich hier alles um die Biene. Die Imker des Bienenzuchtvereins Oberhausen erklären Groß und Klein, was sie schon immer über Bienen wissen wollten. Zudem ist der Lehrbienenstand ganztägig geöffnet und kann besichtigt werden.

Kinder können ihr handwerkliches Geschick beweisen

Kinder können sich außerdem nicht nur kreativ am Basteltisch und an der Buttonmaschine austoben, sondern auch ihr handwerkliches Geschick beim Bauen von Insektenhotels und Nisthilfen unter Beweis stellen. Der Bienenzuchtverein bietet Honigwaffeln und Honiglimonade an.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; es ist keine Voranmeldung notwendig. Weitere Informationen im RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst unter 0208-3770940 oder hausripshorst@rvr.ruhr. Weitere Termine unter www.ripshorst.rvr.ruhr.

