Hauptbahnhof Oberhausen erhält moderne Videoüberwachung

Oberhausen. Videoüberwachung am Hauptbahnhof Oberhausen – dieses Projekt soll nun schnell verwirklicht werden. So kündigt es das NRW-Verkehrsministerium an.

Der Hauptbahnhof Oberhausen wird in Kürze mit moderner Video-Überwachungstechnik ausgestattet. Das berichtet das NRW-Verkehrsministerium in einer aktuellen Mitteilung. Ziel ist es, die Sicherheit für die Pendlerinnen und Pendler deutlich zu erhöhen.

Zu den Bahnhöfen, die mit neuer stationärer Videotechnik ausgestattet werden, zählen danach Standorte in allen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen, unter anderem gehört der Hauptbahnhof Oberhausen dazu. Die notwendigen Installationsarbeiten an den Bahnhöfen sollen in Kürze beginnen.

Landesweites Projekt

Um die Sicherheit an den Stationen in Nordrhein-Westfalen zu steigern, stellt die Deutsche Bahn (DB) gemeinsam mit dem Bund 20 Millionen Euro bereit, um hiermit zusätzlich rund 60 Bahnhöfe mit moderner Videotechnik auszustatten. Zusammen mit den zehn Millionen Euro aus der ÖPNV-Offensive des Landes NRW werden laut Verkehrsministerium nun bis zum Jahr 2024 insgesamt 160 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen mit zeitgemäßer Videotechnik ausgerüstet sein.

