Hauptbahnhof Oberhausen: Bahn stellt Bänke und Pflanzen auf

So sieht die „kleine, grüne Pflanzenlandschaft“ am Oberhausener Hauptbahnhof aus.

Oberhausen. Der Hauptbahnhof Oberhausen soll grüner werden. Findet zumindest die Bahn und installiert ein „Freiraum-Kit“.

Der Oberhausener Hauptbahnhof gehört sicher nicht zu den Schönheiten der Stadt. Das sieht wohl auch die Deutsche Bahn so. Sie hat ein „Freiraum-Kit“ installiert, um die Aufenthaltsqualität für Reisende zu verbessern. Seit Mittwoch stehen deshalb neue Sitzbänke und Pflanzkästen auf dem Vorplatz.

Die Bahn nennt die Bänke und die Pflanzkästen selbstbewusst „eine kleine, grüne Pflanzenlandschaft“. Die Pflanzkästen seien mit 125 verschiedenen Bäumen und Gräsern ausgestattet. „Bahnhöfe sind zentrale Orte am Puls des urbanen Lebens, mitten im Quartier“, wird Klaus Oberheim, Bahnhofsmanager der DB für den Raum Duisburg, in einer Pressemitteilung zitiert. „Deshalb haben wir den Standort noch attraktiver gestaltet, damit sich Reisende hier gerne aufhalten.“

Grüne Bahnhofsplätze: Vorbild Berlin

Die Freiraum-Kits wurden bereits an den Bahnhöfen in Köln-Mülheim, Berlin-Charlottenburg und Karlsruhe eingesetzt. Nach der Erfahrung der Bahn halten sich Reisende und Besucher gerne an den begrünten Plätzen auf. Die Sitzbänke bestehen aus einer Holz-/Stahlkonstruktion in den Farben blassgrün und purpurviolett. Die Farben seien mit der Stadt abgestimmt. Auf jeder Bank können zwei bis drei Personen sitzen.

Die Pflege und Bewässerung der Pflanzen übernimmt die Bahn. Die Sitzgelegenheiten sollen wetterresistent und vandalismusfest sein.

