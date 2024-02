Erinnerungsfotos und Videos sind mit dem Handy schnell aufgenommen. Aber was passiert danach damit? Ein Kurs in Oberhausen gibt Tipps fürs Archivieren. (Symbolbild)

Oberhausen Das Problem kennen viele: Durch Fotos und Videos ist der Handy-Speicher voll. Ein Kurs in Oberhausen gibt Tipps zur Verarbeitung.

Der Speicher auf dem Smartphone droht zu platzen – für viele Menschen ist das ein bekanntes Problem. Grund dafür sind nicht selten tausende Urlaubsselfies, Geburtstagsbilder und Partyvideos, die häufig nach dem ersten Sichten nicht weiter beachtet werden und in der digitalen Galerie verstauben.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, bietet das Oberhausener Bildungswerk Ruhrwerkstatt einen Workshop an, in dem die alten Schätze wieder ausgegraben und verarbeitet werden. In dem Kurs wird das Videomaterial gesichtet, sortiert und anschließend zu einem Film zusammen geschnitten. Der Kurs beginnt am Montag, 19. Februar 2024, und findet wöchentlich von 18 bis 21 Uhr statt. Alles, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen sollten, ist ein eigener Laptop mit leistungsstarkem Prozessor (64 Bit) inklusive mindestens acht GB Arbeitsspeicher. Weitere Informationen gibt es für Interessierte auf bildungswerk-ruhrwerkstatt.de oder unter der Telefonnummer 0208-8575640.

Die entstandenen Filme, die auf verschiedenen Speichermedien bereitgestellt werden, können dann als Geschenk oder Andenken aufbewahrt und den Liebsten präsentiert werden.

