Halloween: Oberhausenerin verteilt 400 Süßigkeiten-Tüten

Radelnde Skelette und schaurige Gärten: Auch in Oberhausen wurde die Horror-Nacht mit einer gehörigen Portion Spaß zelebriert. Während Kinder von Tür zu Tür zogen und die Bewohnerinnen und Bewohner aufforderten, den Süßkram herauszurücken, demonstrierten in der Innenstadt Skelette auf zwei Rädern für sichere Fahrradwege.

Am frühen Abend schwangen sich die Unterstützer des Bündnisses „Oberhausen sattelt um“ auf ihre Räder. Einige Teilnehmende verkleideten sich als Skelette, andere schmückten ihre Räder mit Grusel-Figuren. Auf einem Anhänger sorgte eine Anlage für Musik. Das Motto der Fahrrad-Demo stand für sich: „Halloween ist gruselig und manche Oberhausener Radwege sind es auch.“ Allerdings gab es diesmal auch Grund zur Zuversicht: Die Stadt hat ein Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht, das endlich die Radwege besser machen soll.

Horror-Gärten in der Oberhausener Innenstadt ziehen viele Besucher an

Der Grusel-Garten von Kelly Richter an der Liebknechtstraße in Oberhausen. Foto: Kelly Richter

Auch Hausbesitzer legten sich in Oberhausen mächtig ins Zeug. An der Liebknechtstraße 55 zwischen Marienviertel und Knappenviertel verwandelte Kelly Richter den Garten in einen Ort des Schreckens. Mit einer aufwendigen Dekoration und vielen Lichteffekten zog sie Kinder und Jugendliche in den Bann. Und Süßes gab es zuhauf: Ganze 436 Süßigkeiten-Tüten wurden verteilt. Dafür hatte die Oberhausenerin im Vorfeld auch eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. Das Ergebnis der Mühen konnte sich sehen lassen.

Auch im Horror-Garten von Familie Bauer in Lirich kamen Grusel-Fans voll auf ihre Kosten. Die Familie schockte die Besucherinnen und Besucher mit beeindruckenden Verkleidungen. Sogar die Kinder waren geschminkt und verkleidet wie in einer Horror-Show. Vor dem Garten an der Weilerstraße 79 bildeten sich lange Schlangen. Im Inneren erwartete die großen und kleinen Besucher unter anderem ein Friedhof und ein blutverschmierter Raum.

Im Garten an der Weilerstraße erwartete die Besucherinnen und Besucher unter anderem ein Friedhof. Foto: Cindy Bauer

