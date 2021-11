Hallenbad Oberhausen kann nach Reparaturen wieder öffnen

Oberhausen. Nach einer Reparatur ist das Hallenbad Oberhausen wieder geöffnet. Schuld an der kurzzeitigen Schließung war ein Defekt an der Technik.

Das Hallenbad Oberhausen steht den Badegästen nach einer Reparatur ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Erst letzte Woche hatten die Verantwortlichen verkündet, dass das Bad bis auf weiteres geschlossen bleiben müsste. Der Grund: In der Schalttechnik für die Anlage zur Wasseraufbereitung war eine Schaltplatine defekt. Dadurch kam es zum Ausfall in der Umwälzanlage in der Wasseraufbereitung. Dadurch konnte das Schwimmwasser nicht desinfiziert werden.

Öffnungszeiten im Hallenbad Oberhausen wie gewohnt

Nun öffnet das Bad wieder wie gewohnt: Montag, Mittwoch und Freitag hat das Hallenbad Oberhausen in der Zeit 6.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, dienstags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr, donnerstags von 6.30 Uhr bis 22 Uhr. Samstags darf von 8 Uhr bis 15 Uhr und jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 8 Uhr bis 15 Uhr geschwommen werden.

