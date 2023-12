Das Oberhausener Hallenbad befindet sich an der Lothringer Straße.

Wichtiger Termin Hallenbad in Oberhausen schließt für mehrere Stunden

Oberhausen Am Dienstag, 19. Dezember, bleibt das Hallenbad in Oberhausen für mehrere Stunden zu. Auch das Technische Rathaus in Sterkrade ist geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen, die noch schnell vor Weihnachten ein paar behördliche Dinge regeln wollen, sollten sich diesen Termin merken: Am Dienstag, 19. Dezember, ist das Technischen Rathaus in Sterkrade ab 12 Uhr geschlossen. Das teilen die Servicebetriebe Oberhausen (SBO). Grund für die Schließung ist eine Personalversammlung.

Betroffen ist auch das Hallenbad in Oberhausen. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 16 Uhr bleiben die Türen geschlossen. Danach öffnet das Bad wieder. Das Tiergehege im Kaisergarten, für das die SBO ebenfalls zuständig ist, bleibt am Dienstag ganztägig auf.

Im Notfall sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBO über die eingerichteten Notdienstnummern erreichbar.

