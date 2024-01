Der Hauptbahnhof Oberhausen aus der Lufrt. Hier hat am Samstagnachmittag die Bundespolizei eher zufällig einen Mann festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Hauptbahnhof Haftbefehl: Polizei nimmt 37-Jährigen in Oberhausen fest

Oberhausen Mann war ohne Fahrschein unterwegs. Da er seinen Namen nicht verraten wollte, wurde die Polizei gerufen. Und die stellte Erstaunliches fest.

Festnahme am Oberhausener Hauptbahnhof: Am Sonntagnachmittag ergriffen Bundespolizisten zufällig einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 37-Jährige polnischer Staatsangehörigkeit war ohne Ticket unterwegs, wollte seine Personalien nicht herausgeben. Dann stellte sich heraus: Der Mann wurde wegen eines Diebstahls verurteilt und gesucht.

Mann in Oberhausen festgenommen: Wegen Diebstahls zu Geldstrafe verurteilt

Der Mann kam aus Münster. Im Zug konnte er keinen Fahrschein vorzeigen, sodass Beamte der Bundespolizei hinzugezogen wurden. Sie stellten in Oberhausen seine Personalien fest. Dabei kam heraus: Die Staatsanwaltschaft Paderborn suchte nach dem Mann. Das Amtsgericht Lippstadt hatte den 37-Jährigen wegen eines Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3580 Euro oder einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von 179 Tagen verurteilt.

Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde festgenommen und zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht. Obendrein wurde ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet.

