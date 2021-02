Festnahme Haftbefehl – am Bahnhof Oberhausen klicken die Handschellen

Oberhausen. Ein 30-jähriger Oberhausener ist sichtlich nervös. Bundespolizisten überprüfen ihn – und finden den Grund für sein auffälliges Verhalten.

Die Bundespolizei hat am Samstag am Hauptbahnhof Oberhausen einen Mann festgenommen. Dass er überhaupt kontrolliert wurde, lag an seiner Nervosität.

Den Polizisten war das nervöse Verhalten des 30-Jährigen sofort aufgefallen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich der Grund heraus: Gegen den Oberhausener lag ein Haftbefehl vor. Ein Gericht hatte ihn wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 60 Tagen Haft oder ersatzweise 2400 Euro Geldbuße verurteilt. Seine Strafe hat er aber nie beglichen.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daher mit zum Revier. Glück für ihn: Die benachrichtigten Familienangehörigen eilten dem 30-Jährigen zu Hilfe. Sie brachten die 2400 Euro zur Dienststelle, der Oberhausener durfte daraufhin wieder gehen.