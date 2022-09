Häusliche Gewalt: In Oberhausen finden nun sogar Täter Hilfe

In Oberhausen gibt es eine neue Anlaufstelle für Täter häuslicher Gewalt – oftmals Männer. Sie richtet sich auch an Menschen aus Duisburg, Mülheim und dem Kreis Wesel. (Symbolbild)

Oberhausen. Das Thema häusliche Gewalt ist kein Neues. Viele Angebote richten sich an die Opfer. Nun gibt es in Oberhausen auch eine Anlaufstelle für Täter.

Die Fallzahlen bei häuslicher Gewalt sind in den vergangenen Jahren und insbesondere während der Corona-Zeit konstant hoch. „Wir sehen das zum Beispiel bei der Telefonseelsorge“, berichtet Michael Kreuzfelder, Direktor der Oberhausener Caritas. Darum gibt es auch viele Angebote für die Opfer, oftmals Frauen – doch an wen wenden sich einsichtige Täter, die ihr Verhalten ändern wollen?

In Oberhausen gibt es für sie nun eine Anlaufstelle. Das Projekt „Gewaltfrei“ richtet sich an Täter häuslicher Gewalt – in drei Viertel der Fälle Männer – die aus der Gewaltspirale ausbrechen wollen und Unterstützung suchen. Sie können sich an die Caritas wenden und finden dort zunächst in Einzelgesprächen und dann auch in 25 Gruppensitzungen Hilfe. Sie erlernen dort Handlungsalternativen zur Gewalt. Am Ende sollen davon natürlich nicht nur die Täter selbst profitieren, sondern auch ihr Umfeld, Partnerinnen und Partner, Kinder. „Täterarbeit ist auch Opferschutz“, erklärt Kreuzfelder.

Entfernung soll keine Hürde sein

Bislang mussten Täter, die womöglich die eigene Scham überwunden und Hilfe gesucht haben, eine weitere Hürde nehmen. Denn Unterstützung fanden sie erst im rund 40 Kilometer entfernten Mettmann. Darum sei es so wichtig, ein wohnortnahes Angebot zu schaffen, erklärt Andrea Schmidt, Leiterin des Bereichs Familie, Bildung und Beratung bei der Caritas Oberhausen. Die Täterarbeit wird also in Oberhausen stattfinden, die Räume sind bald bezugsfertig. Sie richtet sich auch an Menschen aus Duisburg, Mülheim und dem Kreis Wesel.

Finanziert wird das Projekt durch das Land NRW, das 85 Prozent der Personalkosten und pauschal 5000 Euro der Sachkosten trägt, und die Gleichstellungsstellen der beteiligten Kommunen. Die Ansprechpartner teilen sich eine 75-Prozent-Stelle und arbeiten im Tandem. Die ersten Beratungsgespräche sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

Mehr Infos gibt es auf https://www.caritas-oberhausen.de/gewaltfrei

