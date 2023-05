Händler der Langemarkstraße: „Wir lieben unseren Standort“

Oberhausen. Händler der Langemarkstraße in der Oberhausener City fühlen sich ins falsche Licht gerückt. Sie erklären, warum sie vom Standort begeistert sind.

Die Oberhausener Innenstadt hat es nicht leicht. Attraktive Händler sind ohnehin schwer zur Ansiedlung zu bringen – und die, die es gibt, fühlen sich oft im falschen Licht dargestellt. So ist es auch dieses Mal: Die Händlerschaft an der Langemarkstraße tut sich zusammen, um für den Standort die Werbetrommel zu rühren. Dieser stehe zu Unrecht dieser Tage in der Kritik.

Anlass ist der Umzug der Floristeria: Das Geschäft hat die Langemarkstraße verlassen und verkauft Blumen, Gestecke, Möbel und Deko künftig an der Landwehr. Den Umzug haben die Inhaberinnen unter anderem mit mangelnder Laufkundschaft und der angespannten Parkplatz-Situation in der Innenstadt erklärt.

Händler in Oberhausen: „Sind mit Standort zufrieden“

Dem widersprechen die verbliebenen Händler, allen voran Uschi Lausberg vom gleichnamigen Spielwarengeschäft. Sie wendet sich schriftlich an die Redaktion – im Namen ihres eigenen Geschäftes, Antiquitäten Bloch, Schuhmode Müller und des Puppenhauses. „Unser Geschäfte existieren bereits seit Jahrzehnten - und das mit Erfolg“, heißt es darin. „Wir sind mit unserem Standort sehr zufrieden.“

Mit der Parkplatz-Situation an der Langemarkstraße haben die Händler kein Problem, es seien ausreichende Flächen vorhanden, sagen sie. Zudem gebe es ein Parkhaus ganz in der Nähe. Foto: nage / WAZ Oberhausen

Sie spielen den Ball an ihre ehemaligen Nachbarinnen der Floristeria: „Wir existieren nicht in erster Linie von Laufkundschaft, sondern von unseren Stammkunden. Diese Stammkunden haben wir uns durch tägliche und ganztägige Öffnungszeiten, sowie sehr gutem und freundlichem Service erarbeitet.“ Was nicht in der E-Mail steht: Ganztägig haben auch nicht alle verbliebenen Geschäfte an der Langemarkstraße geöffnet. Selbst Lausberg schließt in der Mittagszeit zwischen 13.30 und 15 Uhr.

Händler sehen kein Parkplatz-Problem in der Innenstadt

Dennoch schießt die Händlerschaft gegen die Inhaberinnen der Floristeria: „Wenn ich nicht konstant meinen Laden geöffnet habe, kann ich mir kein Urteil über ein ganzes Tages- oder Wochengeschehen erlauben.“

Parkplätze gebe es „reichlich“ an der Langemarkstraße sowie rund um den Saporishja-Platz, sagt die Händlerschaft und verweist zudem auf das Parkhaus des benachbarten Hotels. „Wir sind der Meinung, wir haben hier eher den großen Luxus, direkt vor unseren Läden Parkplätze aufweisen zu können. Das schafft kein Bero Center und auch kein Centro.“ Dort gebe es zwar kostenlose Parkplätze, doch der Weg zu den einzelnen Geschäften sei oft lang.

Uschi Lausberg schreibt: „Wir lieben unseren Standort - die Langemarkstraße - die schönste Einkaufsstraße der ganzen Stadt!“

Auch interessant

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen