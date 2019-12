Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gymnasium mit langer Tradition und modernen Werten

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurde 1905 gegründet und ist damit eines der traditionsreichsten Gymnasien in Oberhausen und der Umgebung. Seit der Gründung als höhere Schule für Jungen „hat es sich zu einem modernen Gymnasium gewandelt, an dem Mädchen und Jungen zusammen arbeiten und lernen“, so die Schule.

Ein „breiter Fächerkanon und ein zeitgemäßes Unterrichtsverständnis“ seien Zeichen des Wandels, so die Schule. Der im Kern aus der Gründungszeit stammende Altbau mit dem markanten, weithin sichtbaren Turm wurde stetig ergänzt. So spiegele auch der Gebäudekomplex die gelungene Balance zwischen Tradition und Moderne wider, heißt es von der Schule.