Gymnasiallehrer diagnostizieren Persönlichkeit von Schülern

Oberhausen. Rotary Club Oberhausen sponsort fünf Ausbildungen für Lehrer am Elsa-Brändström-Gymnasium. So sollen Schüler in den Beruf begleitet werden.

Künftig werden Schüler am Elsa-Brändström-Gymnasium in Alt-Oberhausen von ihren eigenen Lehrern auf dem Weg ins Berufsleben begleitet. Der Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte sponsort fünf Lehrerausbildungen für die Persönlichkeitsdiagnostik „Jobcode“.

Die Diagnostik ist Teil des Patenschaftsprojekts PAQT, Paten im Quartier des DRK-Kreisverband Oberhausen. In diesem Projekt geht es darum, Jugendlichen einen Paten zur Seite zu stellen, der sie auf dem Weg von der Schule in den Beruf persönlich betreut. Beim „Jobcode“ lernen die Jugendlichen, eigene Stärken zu reflektieren und können so ihren Traumberuf ausmachen. Beim DRK Oberhausen (Theresenstraße 14, 46049 Oberhausen, Telefon: 0208-859000) können sich potenzielle Paten melden, die Schüler auf diesem Weg begleiten möchten.

Erstmalig an einem Gymnasium in Oberhausen

Bereits in der Vergangenheit haben Schülerinnen und Schüler vom Elsa-Gymnasium beim PAQT teilgenommen. Die Resultate waren für die Rotarier so überzeugend, dass sie der Schule als erstem Gymnasium in Oberhausen eine Jobcode-Zertifizierung für fünf Lehrerinnen und Lehrer sponsern. Das Verfahren soll damit nachhaltig am Elsa verankert werden und das Angebot berufsorientierender Maßnahmen ergänzen.

Besonders überzeugend ist für Schulleiterin Alice Bienk die „Lust- und Frustfaktor-Analyse“. Hier werden die analysierten Fähigkeiten mit möglichen Berufen verglichen. So können Schüler eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen. „Die durch den Jobcode eröffneten Möglichkeiten übersteigen die bislang durch das landesweite Programm ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ offerierten Analysetools.“ Durch die Zertifizierung sei eine umfassende Beratung der Schüler auch über einen längeren Zeitraum möglich.

