Gutes aus Berlin: Christuskirche kann weiter saniert werden

Oberhausen. Tausende Ziegelsteine sind an der Christuskirche bereits geprüft, ausgebessert und neu verfugt worden – dieses Projekt kann nun weitergehen.

Ein Mehrklang der Freude hat am Mittwoch Oberhausen erreicht: Die weitere Sanierung der evangelischen Christuskirche an der Nohlstraße ist gesichert. Das berichteten Marie-Luise Dött (CDU), Dirk Vöpel (SPD) und Bärbel Höhn (Grüne) beinahe zeitgleich aus Berlin.

Der Bund unterstützt den dritten Bauabschnitt der umfangreichen Sanierungsarbeiten nun mit rund 320.000 Euro. Nach der aufwändigen Sanierung von Ziegelsteinen und Fugen am Kirchturm und am Westgiebel mit dem Chorraum kann nun mit Hilfe dieses Zuschusses der dritte Bauabschnitt starten: die Mauerwerk-Sanierung am eigentlichen Kirchenschiff.

„Ohne diese Bundesmittel wäre eine Realisierung des dritten Bauabschnitts nicht möglich gewesen, die gesamten Sanierungsarbeiten wären unvollendet geblieben“, unterstreicht Marie-Luise Dött. „Deswegen freue ich mich sehr, dass die Sanierung nun abgeschlossen werden kann.“ Ähnlich sehen es Dirk Vöpel und Bärbel Höhn. „Als Oberhausener freut es mich besonders, dass der Bund nochmals Mittel bereitstellt und diesen wichtigen Beitrag leistet“, sagt Dirk Vöpel. Und Bärbel Höhn lobt auch die bereits geleistete Arbeit: „Da ich oft mit meinem Fahrrad an der Kirche vorbeifahre, ist es immer wieder schön, den jetzt schon renovierten Eingangsbereich zu sehen.“

Vom preußischen Klassizismus geprägter Ziegelbau

Stimmungsvoll: die evangelische Christuskirche an der Nohlstraße in der Abendsonne. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Die Christuskirche an der Nohlstraße gilt als Keimzelle evangelischen Glaubens in Alt-Oberhausen. Sie wurde 1863/1864 erbaut – nach den Entwürfen des namhaften Königlichen Baumeisters Maximilian Nohl (1830-1863). Er war geprägt durch das Studium an der Berliner Bauakademie und inspiriert von den Werken so bedeutender Architekten und Baumeister wie Karl Friedrich Schinkel und August Stüler. Der vom preußischen Klassizismus geprägte Ziegelbau der Christuskirche hat die Form einer dreischiffigen, gestuften Hallenkirche. Die Christuskirche war die erste Kirche in der damaligen Bürgermeisterei Oberhausen und ist somit die älteste Kirche auf ursprünglichem Stadtgebiet.

