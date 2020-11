Gute Gaben im Advent: Osterfelder Wunschbaumaktion gestartet

Oberhausen. Gerade in Oberhausen-Osterfeld ist der Zusammenhalt stets groß. Das zeigt die nun wieder angelaufene Wunschbaumaktion eindrucksvoll.

Die Osterfelder Wunschbaumaktion 2020 ist gestartet. Die Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) und ihre Mitstreiter freuen sich jetzt auf eine möglichst rege Beteiligung.

Die Resonanz ist schon jetzt beeindruckend: Über 300 Wünsche sind eingegangen, die nun bei folgenden Einrichtungen und Geschäften abgeholt werden können: Evangelische Auferstehungskirche, M-Punkt, Bistro Jederman, Volksbank Rhein Ruhr Osterfeld, Optik Giepen, Krey Friseure, Hörwelt O. Bottroper Straße, Cardo-Autoklinik, Friseure Hecker, Friseure Stienhöfer.

So schön sehen die in den Geschäften aufgestellten Wunschbäume aus. Foto: Wego / Pressemitteilung

Die Wünsche stammen von folgenden Institutionen und sind sehr vielfältig, wie das Wego-Team betont: Frauenhaus, Mutter-Kind Heim, Caritas Kinder + Senioren, Altenheim und Erziehungshilfen. Die weihnachtliche Aktion der Wego funktioniert nun wie folgt: Man sucht sich einen Wunsch an dem jeweiligen Baum aus und erfüllt diesen. Das Geschenk, eingepackt in Geschenkpapier, wird dann in den entsprechenden Geschäften und Einrichtungen bis zum 10. Dezember wieder abgegeben. Der Zettel mit dem jeweiligen Wunsch wird auf das Präsent von außen gut sichtbar angeklebt. So kann kein Geschenk verlorengehen, so wird jeder Empfänger bedacht.

Pünktlich bis zum Fest

Ab dem 14. Dezember wird die Wego dann die Geschenke vor Ort überreichen, so dass jeder Beschenkte pünktlich bis Weihnachten seine spezielle Gabe erhalten wird. Friseurmeisterin Manuela Krey vom Wego-Vorstand betreut federführend die Aktion und beantwortet etwaige Fragen unter Tel. 5822102.