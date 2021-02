Gute Chancen für kommende Azubis bei der Deutschen Bahn

Oberhausen. Wer 2021 eine Ausbildungsstelle sucht, hat bei der Deutschen Bahn recht gute Aussichten in zahlreichen Berufen.

Die Deutsche Bahn (DB) stellt nach eigenen Angaben in diesem Jahr trotz Corona-Krise so viele Nachwuchskräfte wie noch nie ein. Rund 750 Azubis und auf dualem Weg Studierende will die DB Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen an Bord holen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Bundesweit sind es rund 5000 Auszubildende. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 2020 waren gut 4700 junge Talente bei der DB ins Berufsleben gestartet. „Wir brauchen für unsere großen Aufgaben die tatkräftige Unterstützung unserer Nachwuchskräfte“, sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler in einer aktuellen Pressemitteilung. Deshalb biete die DB nun schon im sechsten Jahr hintereinander eine höhere Zahl an Ausbildungsplätzen an, seit 2016 haben mehr als 19.000 Nachwuchskräfte bei der DB angefangen.

„Bündnis für unserer Bahn“

Zudem habe die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr auch das „Bündnis für unsere Bahn“ u.a. mit der Gewerkschaft EVG, dem Bund und dem Konzernbetriebsrat geschlossen – damit seien Investitionen in Personal, Ausbildung und Qualifizierung weiterhin gesichert. Mit der Gewerkschaft GDL gebe es bislang keine entsprechende Vereinbarung. Aber auch hier sei der Abschluss eines angemessenen Corona-Tarifpakets notwendig, so Martin Seiler.

Vom Lokführer bis zum Gleisbauer

Folgende Nachwuchskräfte werden 2021 in den Top-10-Ausbildungsberufen in Nordrhein-Westfalen gesucht: - Fahrdienstleiter/in: 106 - Triebfahrzeugführer/in: 92 - Elektroniker/in: 112 - Mechatroniker/in: 35 - Kaufmann/-frau für Verkehrsservice: 46 - Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik: 71 - Industriemechaniker/in: 69 - Gleisbauer/in: 31 - Fachkraft für Lagerlogistik: 14 - Fachkraft Schutz und Sicherheit: 10.