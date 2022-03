Gummibärchen-Glück: Haribo zieht ins Centro Oberhausen

Oberhausen. Der Süßigkeiten-Hersteller Haribo eröffnet einen Pop-up-Store im Centro Oberhausen. Was es dort neben den Kalorien-Klassikern noch so gibt.

Dass der Süßigkeiten-Laden ausgerechnet kurz vor der Fastenzeit startet, mag ein Zufall sein: Gummibärchen-Freunde werden wohl trotzdem frohlocken. Seit Dienstag, 1. März, gibt es im Westfield Centro Oberhausen eine Filiale des Süßigkeiten-Riesen Haribo.

Das Bonner Unternehmen hat eine 212 Quadratmeter große Ladeneinheit bezogen. Diese befindet sich im Untergeschoss der Shopping-Mall kurz vor dem Eingang von Galeria Kaufhof. Nebenan liegt das Hema-Warenhaus aus Amsterdam.

Centro Oberhausen: Haribo bleibt elf Monate im Einkaufszentrum

Was hat Haribo im Centro vor? Verkauft werden nicht nur Süßigkeiten-Tüten, die es sowieso schon im Supermarkt gibt. Nach Angaben des Unternehmens soll neben Kalorien-Klassikern der Fokus auf Neuprodukten, internationalen Waren und Merchandise-Artikeln liegen.

Besonders betonen die Bonner ihre Candy-Bar, die im neuen Geschäft aufgebaut wird. Hier sollen sich Kunden nach dem Prinzip „Pick & Mix“ (heißt: aussuchen und mischen) eigene Süßigkeiten-Tüten zusammenstellen können.

Haribo bezeichnet sein Geschäft im Centro Oberhausen als Pop-up-Store. Das bedeutet: Die Mietdauer ist begrenzt. Das Süßigkeiten-Geschäft soll zunächst elf Monate im Einkaufszentrum bleiben - also bis zum Februar 2023.

Centro Oberhausen: Haribo startet zehnte eigene Verkaufsstelle

Haribo betreibt bislang neun eigene Verkaufsstellen. Darunter fallen die vier Fabrikverkäufe in Bonn/Bad Godesberg, Neuss, Solingen und Grafschaft. Weitere City-Stores öffnen in der Bonner Innenstadt, in Montabaur, Mülheim-Kärlich und Metzingen sowie in einem weiteren Pop-up-Shop zwischen Halle und Leipzig.

„Mit 237 Shops und einer Verkaufsfläche von 230.000 Quadratmetern ist das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen nicht nur Deutschlands größte Shopping-Mall. Es zählt auch 20 Millionen Besucher im Jahr. Wir freuen uns, den zehnten Haribo-Shop in einer solchen Top-Lage zu eröffnen“, sagt Natascha Felten vom Haribo-Marketing.

Zuletzt hatte das Modehaus Hugo Boss ein neues Geschäft unter dem Dach des Centros Oberhausen eröffnet. Der bestehende Sportschuh-Shop JD Sports zieht bis Herbst in eine mehr als dreimal so große Ladeneinheit um. Auch das Textilunternehmen Gilly Hicks kehrt zurück. Zugleich stehen im Centro aber noch Ladenparzellen leer. Einige Händler hatten in der Corona-Krise die Shopping-Mall verlassen.

