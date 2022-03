Grüne Oberhausen starten neue Reihe: „Bärbel Höhn trifft“

Bärbel Höhn – hier bei einem Auftritt im August 2021 auf dem Altmarkt – startet in Oberhausen eine neue Veranstaltungsreihe.

Oberhausen. Die Oberhausener Grünen-Politikerin und frühere NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn ist bundesweit bekannt. Jetzt begrüßt sie Talkgäste.

Bärbel Höhn, langjährige NRW-Umweltministerin und Bundestagsabgeordnete der Oberhausener Grünen, wird den Kreisverband Oberhausen der Grünen künftig mit einem eigenen Veranstaltungsformat unterstützen.

„Bärbel Höhn verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad, sie ist weit über die Parteigrenzen hinweg eine geschätzte, kompetente und anerkannte Politikerin. Sie steht für Klima- und Umweltschutz und brennt für ihre politischen Ziele“, sagt Kreisvorsitzender Andreas Blanke. So sei die Politikerin bestens geeignet, um mit einem ganz persönlichen Veranstaltungsformat in Oberhausen Präsenz zu zeigen.

Globale Themen - lokal in den Blick genommen

Mit „Bärbel Höhn trifft. . .“, so der Name der neuen Reihe, will Bärbel Höhn Themen aufgreifen, die zwar durchaus global sein können , die aber auch aus kommunaler Sicht interessante Aspekte ans Licht bringen.

Am 9. März in der Bernaduskapelle zu Gast: die Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger. Foto: STEFAN_KAMINSKI / PM

Zum Auftakt wird Bärbel Höhn am Mittwoch, 9. März, um 18.30 Uhr die 34-jährige Klimaaktivistin Kathrin Henneberger in der Sterkrader Bernarduskapelle an der Dorstener Straße begrüßen. Henneberger wurde bekannt durch ihren Kampf für den Hambacher Forst und gegen den Braunkohle-Tagebau. Zuletzt war sie Pressesprecherin des Klimabündnisses „Ende Gelände“. Seit der Bundestagswahl im September letzten Jahres ist sie Teil der Bundestagsfraktion der Grünen.

Alle Interessierten sind zur Veranstaltung eingeladen. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln.

