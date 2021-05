Grünabfälle der Hobbygärtner gefährden Bäume im Stadtwald

Oberhausen. Immer wieder bringen Hobby-Gärtner in Oberhausen ihre Grünabfalle in den Wald – doch Bäume sterben dadurch ab. Wie es besser und gratis geht.

Im Stadtwald Osterfeld in Oberhausen sterben Bäume und Büsche, weil Menschen dort immer wieder ihre Abfälle abgeladen haben. Vor allem im Frühling, wenn in den Gärten Hecken wachsen, bringen Hobby-Gärtner ihren Grünabfall in den Wald. „Eine 80 Jahre alte Eiche ist bereits tot“, sagt Stadtförster Jürgen Halm. „Die Bäume und Büsche leiden unter dem Abfall.“

Stadtförster in Oberhausen Jürgen Halm Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Um diese Jahreszeit könne er unerlaubte Komposthaufen an den Waldrändern beim Wachsen zusehen. Halm schätzt, dass die wilde Müllkippe aus Gartenabfällen und Grünschnitten im Stadtwald bereits auf 30 Kubikmeter angewachsen ist – das entspricht etwa 30 großen Müllcontainern.

Oberhausen: Wilde Müllkippe im Stadtwald Osterfeld belastet Bäume

Das Problem: Die Grünabfälle überdüngen die Böden, verbreiten gebietsfremde Arten und stören nachhaltig den Wasserhaushalt. „Letztendlich wird die natürliche Vegetation in diesen betroffenen Bereichen verdrängt, so dass auch Bäume in ihrer Vitalität stark beeinträchtigt und letztendlich absterben werden.“ Der Wald könne den Bürgern dann nicht mehr als Erholungsgebiet dienen. Das Entsorgen von Gartenabfällen im Wald ist im Übrigen eine Ordnungswidrigkeit. Wer erwischt wird, muss zwischen 50 und 750 Euro zahlen.

„Die Gärten der Menschen sind gut gepflegt, aber dahinter im Wald liegen Berge mit Grünschnitt und schädigen die Natur und das Landschaftsbild“, fasst Halm seinen Ärger zusammen. „Einigen Hobbygärtnern scheint die fachgerechte Entsorgung zu aufwändig zu sein.“ Solche wilden Müllkippen finde er meistens in der Nähe von Wohngebieten.

Dabei haben Gartenbesitzer in Oberhausen viele kostenfreie Möglichkeiten, ihre Grünabfälle zu entsorgen. Mit einem Komposthaufen auf dem eigenen Grundstück haben sie eine ökologische und preiswerte Alternative zum Kunstdünger und unterstützen damit den biologischen Kreislauf im eigenen Garten. Ansonsten können sie sich auch eine Biotonne besorgen oder ihre Abfälle kostenfrei bei den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) entsorgen.

